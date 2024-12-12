Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шацких: Динамо уже пора брать какие-то очки в этой Лиге Европы
Сегодня киевляне будут противостоять "Реалу Сосьедад"
Скриншот: канал Динамо на YouTube
Бывший форвард "Динамо" Максим Шацких высказался о предстоящем поединке киевской команды с "Реалом Сосьедад".
– Как считаете у "Динамо" есть шансы в матче с "Реалом Сосьедад" в Лиге Европы?
– Шансы всегда есть. За счет чего можно достичь результата? За счет полнейшей концентрации и полнейшей самоотдачи.
– Победный матч с "Александрией" поможет "Динамо" позитивно настроиться на поединок в Сан–Себастьяне?
– Конечно! Позитивный результат всегда влияет на команду лучше, чем негативный. С испанцами всегда тяжело было играть. Но все–таки играть с ними можно. Надеюсь, что игра с "Реалом Сосьедад" будет интересной. И "Динамо" уже пора брать какие–то очки в этой Лиге Европы!
– Но "Реал Сосьедад" очень мало пропускает. В семи предыдущих встречах им только раз забили!
– Это футбол! Есть такие матчи, когда команде, которая долго не пропускала, в итоге получается забить, - заявил Шацких.
Матч "Реал Сосьедад" - "Динамо" состоится сегодня, 12 декабря и начнется в 22:00 по Киеву.
Популярное сейчас
- "Где он был на поле в Гельзенкирхене? Где?". Бывший игрок Шахтера сомневается в адекватности цены на звездного хавбека горняков
- Забили первыми, но разгромно проиграли. Вторая команда за день вылетела из Лиги Чемпионов
- Украина узнает соперников. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьёвки отбора на ЧМ-2026
- Три игрока основы Динамо пропустят матч с Сосьедадом из-за травм
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку