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Шацких: Динамо уже пора брать какие-то очки в этой Лиге Европы

Лига Европы

Сегодня киевляне будут противостоять "Реалу Сосьедад"

Шацких: Динамо уже пора брать какие-то очки в этой Лиге Европы

Скриншот: канал Динамо на YouTube

Новина українською

Бывший форвард "Динамо" Максим Шацких высказался о предстоящем поединке киевской команды с "Реалом Сосьедад".

– Как считаете у "Динамо" есть шансы в матче с "Реалом Сосьедад" в Лиге Европы?

– Шансы всегда есть. За счет чего можно достичь результата? За счет полнейшей концентрации и полнейшей самоотдачи.

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– Победный матч с "Александрией" поможет "Динамо" позитивно настроиться на поединок в Сан–Себастьяне?

– Конечно! Позитивный результат всегда влияет на команду лучше, чем негативный. С испанцами всегда тяжело было играть. Но все–таки играть с ними можно. Надеюсь, что игра с "Реалом Сосьедад" будет интересной. И "Динамо" уже пора брать какие–то очки в этой Лиге Европы!

– Но "Реал Сосьедад" очень мало пропускает. В семи предыдущих встречах им только раз забили!

– Это футбол! Есть такие матчи, когда команде, которая долго не пропускала, в итоге получается забить, - заявил Шацких.

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Матч "Реал Сосьедад" - "Динамо" состоится сегодня, 12 декабря и начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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