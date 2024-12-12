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"Одного желания мало". Буряк - о предстоящем матче Динамо с Сосьедадом
Легенда "Динамо" дал совет киевской команде
fcdynamo.com
Легенда "Динамо" Леонид Буряк рассказал, за счет чего киевский клуб может обыграть "Реал Сосьедад" в шестом туре основного этапа Лиги Европы.
– Но все-таки, по вашему мнению, какой главный рецепт успеха для "Динамо" в матче с "Реалом Сосьедад"?
– Одного желания и готовности мало. Профессиональный футбол требует мастерства, готовности и физических кондиций. Благодаря этим компонентам успешны европейские команды и достигают результатов. Нам нужно собрать все лучшие качества и перенести на поединки еврокубков. В матчах с топовыми европейскими командами нужно пытаться делать себе имя, как в свое время мы это делали. Нам нужно идти вперед! Просто, повторюсь, все успехи с чемпионата Украины нужно перенести на евроарену и набирать очки. Но, конечно, матч с "Реалом Сосьедад" будет очень сложным.
– Недооценка со стороны басков может быть?
– Нет-нет. Игра будет на большом стадионе с большим количеством фанатов. А накануне поединка с киевлянами "Реал Сосьедад" уверенно обыграл на выезде "Леганес" со счетом 0:3. Кроме того, что у басков есть мастерство и готовность, их в домашнем матче с "Динамо" еще и трибуны будут гнать вперед. Конечно, это будет вдвойне мотивированная команда на поле, - подчеркнул Буряк.
Матч "Реал Сосьедад" - "Динамо" состоится сегодня, 12 декабря и начнется в 22:00 по Киеву.
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