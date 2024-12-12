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ПАОК - Ференцварош. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

ПАОК - Ференцварош. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

ПАОК - Ференцварош. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Интересный матч ожидается в Салониках. Чемпион Греции под руководством Развана Луческу примет чемпиона Венгрии.

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6-й тур Лиги Европы сезона 2024/25
Четверг, 12 декабря
Греция, Салоники. "Тумба"
Арбитр: Гильермо Квадра Фернандес (Испания)
"ПАОК" 19:45 "Ференцварош"
Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 12

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Трансляція матчу ПАОК - Ференцварош
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