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ПАОК - Ференцварош. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
ПАОК - Ференцварош. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Интересный матч ожидается в Салониках. Чемпион Греции под руководством Развана Луческу примет чемпиона Венгрии.
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6-й тур Лиги Европы сезона 2024/25
Четверг, 12 декабря
Греция, Салоники. "Тумба"
Арбитр: Гильермо Квадра Фернандес (Испания)
"ПАОК" 19:45 "Ференцварош"
Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 12
Трансляція матчу ПАОК - ФеренцварошСмотреть трансляцию
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