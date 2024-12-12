Рейнджерс - Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Все знают о пренебрежительном отношении коллективов из АПЛ к еврокубкам (кроме Лиги чемпионов), но это точно не касается "Тоттенхэма". Шпоры давно уже не выигрывали значительных турниров, создав этим самыми повод для насмешек от конкурентов. Более того, Постекоглу летом завил о своей главной цели на будущий год - завоевать трофей.



Ну а "Рейнджерс" сейчас расположился на комфортной восьмой строчке турнирной таблицы ЛЕ и явно не захочет покидать заветную зону топ-8 без боя. Чего ждать от этого принципиально противостояния?

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Лига Европы. 6-й тур

12.12.2024. "Айброкс" (Глазго)

Главный судья: Сандро Шарер (Швейцария)

"Рейнджерс" 22:00 "Тоттенхэм"

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