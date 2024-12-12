  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Рейнджерс - Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рейнджерс - Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Рейнджерс - Тоттенхэм. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Рейнджерс - Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Все знают о пренебрежительном отношении коллективов из АПЛ к еврокубкам (кроме Лиги чемпионов), но это точно не касается "Тоттенхэма". Шпоры давно уже не выигрывали значительных турниров, создав этим самыми повод для насмешек от конкурентов. Более того, Постекоглу летом завил о своей главной цели на будущий год - завоевать трофей.

Ну а "Рейнджерс" сейчас расположился на комфортной восьмой строчке турнирной таблицы ЛЕ и явно не захочет покидать заветную зону топ-8 без боя. Чего ждать от этого принципиально противостояния?

Favbet
2.94
4.00
2.42
Узнать больше

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Лига Европы. 6-й тур
12.12.2024. "Айброкс" (Глазго)
Главный судья: Сандро Шарер (Швейцария)

"Рейнджерс" 22:00 "Тоттенхэм"

Текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Рейнджерс - Тоттенгем
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
ПАОК - Ференцварош. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Испанские СМИ снова налажали - издание перепутало киевское и московское Динамо
yellow-arrow
Мальме - Галатасарай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Рейнджерс (Глазго) Тоттенхэм (Лондон) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости