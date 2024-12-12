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Олимпиакос - Твенте. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Олимпиакос - Твенте. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Олимпиакос - Твенте. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Olympiacos FC

Новина українською

"Олимпиакос", цвета которого защищает Роман Яремчук, встретится с "Твенте" в шестом туре Лиги Европы-2024/25.

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Греки набрали 8 очков в 5 матчах и занимают 14-е место. Нидерландцы с 3 пунктами располагаются на 29-й строчке.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 10.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 6-й тур
12.12.2024
Пирей, "Георгиос Караискакис"
"Олимпиакос" 19:45 "Твенте"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 10

Трансляция матча
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Трансляция матча Олимпиакос - Твенте
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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