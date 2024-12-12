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Аякс - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Аякс - Лацио. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аякс" на своем поле примет "Лацио" в рамках 6-го тура основного этапа Лиги Европы-2024/25. Поединок пройдет на стадионе "Йохан Кройф Арена".
"Аяксиды" с 10 набранными очками занимают 6-е место в турнирной таблице. Римляне с 13 пунктами идут на 2-й строчке.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Начало - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 2.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига Европы-2024/25. 6-й тур
12.12.2024
Амстердам, "Йохан Кройф Арена"
"Аякс" 22:00 "Лацио"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2
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