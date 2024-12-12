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Виктория Пльзень - Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Виктория Пльзень - Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Виктория Пльзень - Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Матч на стадионе "Дусан Арена" обещает нам жаркий футбол. Команда Мирослава Коубека постарается доставить удовольствие своим болельщикам и забить одному из грандов европейского футбола - "Манчестер Юнайтед". Сможет ли молодая дружина чешской команды достойно противостоять силе тактики Рубена Аморима и опыту его футболистов?

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6-й тур Лиги Европы сезона 2024/25
12 декабря, 19:45. Пльзень. Стадион "Дусан Арена"
Арбитр: Мариан Барбу (Румыния)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4

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Трансляція матчу Вікторія Пльзень - Манчестер Юнайтед
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Виктория (Пльзень) Манчестер Юнайтед смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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