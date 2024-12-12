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Рома - Брага. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Рома - Брага: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Рома - Брага. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче шестого тура Лиги Европы между собой сыграют итальянская "Рома" и португальская "Брага".

Команда Артема Довбика находится на 21-м месте в общей турнирной таблице, набрав 6 очков. Португальский коллектив занимает 18-ю строчку, опережая римлян на один пункт. В своих чемпионатах "Рома" и "Брага" также не находятся там, где хотели бы быть. Первые — на 11-ом месте, уже с третьим главным тренером в сезоне. Вторые — лишь пятые, далеко от лидеров и уступают даже "Санта Кларе".

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Лига Европы. 6-й тур
"Рома" - "Брага"
12 декабря, 19:45. Рим, "Стадио Олимпико"
Главный арбитр: Андреас Экберг (Швеция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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