Лион - Айнтрахт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Шестой тур Лиги Европы богат на интригующие и равные противостояния. Особенно интересно, что в сегодняшний игровой день сразу несколько клубов, которые серьезно претендуют на попадание в топ-8 турнирной таблицы, встретятся между собой. Одним из таких противостояний станет встреча между "Айнтрахтом", который выдает очень классный сезон, и "Лионом", который всеми силами пытается держать позиции, несмотря на существенные экономические проблемы.

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6-й тур Лиги Европы сезона 2024/25

12 декабря, 22:00. Лион."Группама Стедиум"

Арбитр: Андрис Трейманис (Латвия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 5