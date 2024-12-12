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Лион - Айнтрахт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Лион - Айнтрахт: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Шестой тур Лиги Европы богат на интригующие и равные противостояния. Особенно интересно, что в сегодняшний игровой день сразу несколько клубов, которые серьезно претендуют на попадание в топ-8 турнирной таблицы, встретятся между собой. Одним из таких противостояний станет встреча между "Айнтрахтом", который выдает очень классный сезон, и "Лионом", который всеми силами пытается держать позиции, несмотря на существенные экономические проблемы.
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6-й тур Лиги Европы сезона 2024/25
12 декабря, 22:00. Лион."Группама Стедиум"
Арбитр: Андрис Трейманис (Латвия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 5
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