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Мальме - Галатасарай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Мальме - Галатасарай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Мальме - Галатасарай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Hakan Akgun/Anadolu

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В одном из матчей шестого тура Лиги Европы сыграют "Мальме" и "Галатасарай".

Обе команды занимают кардинально разное положение в турнирной таблице Лиги Европы. Турецкая команда едет в Швецию для того, чтобы закрепить положение в первой пятерке, а "Мальме", на домашнем стадионе, будет бороться за попадание в топ-24, что подарит команде путевку в 1/16 финала турнира. У кого из соперников больше шансов добыть заветные три очка?

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Лига Европы. 6-й тур
"Мальме" - "Галатасарай"
12 декабря, 19:45. Мальме, "Эледа Штадион"
Главный арбитр: Джон Брукс (Англия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 5

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Трансляція матчу Мальме - Галатасарай
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Мальме Галатасарай (Стамбул) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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