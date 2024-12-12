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Наставник Реал Сосьедада рассказал о кадровой ситуации команды перед матчем с Динамо

Лига Европы

Есть проблемы и у лидера басков

Наставник Реал Сосьедада рассказал о кадровой ситуации команды перед матчем с Динамо

фото из свободных источников

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Главный тренер испанского "Реала Сосьедада" Иманол Альгуасиль ответил на вопрос о состоянии нескольких подопечных перед игрой с киевским "Динамо" в рамках 6-го тура основного этапа Лиги Европы.

"Некоторые футболисты нашей команды испытывают дискомфорт, и до последней минуты я не буду знать, кто сможет сыграть с „Динамо“.

Мартин Субименди и Андер Барренечеа входят в число тех, у кого проблемы. В полдень в день матча я приму по ним решение в зависимости от их состояния.

Субименди попробовал тренироваться, но почувствовал болезненные ощущения, и ему пришлось досрочно завершить занятие. Посмотрим, в каком он будет состоянии в четверг.

Что касается Орри Оскарссона, то он оправился от травмы, но пока провел лишь одну тренировку в общей группе. Я не вижу его в стартовом составе на матч с „Динамо“, но он мог бы помочь, выйдя на замену", — сказал Альгуасиль во время пресс-конференции.

Напомним, поединок "Реал Сосьедад" - "Динамо" состоится сегодня, 12 декабря. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лига Европы Динамо (Киев) травма Иманоль Альгуасиль Мартин Субименди
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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