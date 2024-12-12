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Испанские СМИ снова налажали - издание перепутало киевское и московское Динамо

Лига Европы
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Испанский стыд

Испанские СМИ снова налажали - издание перепутало киевское и московское Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В четверг, 12 декабря киевское "Динамо" проведет выездной поединок против испанского "Реала Сосьедад" в рамках 6-го тура основного этапа Лиги Европы.

Накануне представители обеих команд провели предматчевые активности. И авторитетное издание Marca, готовя материал с пресс-конференции наставника испанцев Иманоля Альгвасила, допустило грубую географическую ошибку.

В подписи к фото и аннотации журналисты указали "Kiev" вместо "Kiyv". А несколько абзацами ниже написали вообще "Dinamo de Moscú".

Испанские СМИ снова налажали - издание перепутало киевское и московское Динамо - изображение 1Испанские СМИ снова налажали - издание перепутало киевское и московское Динамо - изображение 2

Местным журналистам стоит поучить географию, так как это не первый подобный случай. Ранее издание AS приписывало Андрею Лунину место рождения Краснодар, а не Красноград.

А португальское издание A Bola в своем материале вообще писало, что Анатолий Трубин является "российским вратарем". Позже они признали свою ошибку.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Динамо (Киев) война с россией
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Источник:
Marca
Опубликовал: Алина Ерофеева
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