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Испанские СМИ снова налажали - издание перепутало киевское и московское Динамо
Испанский стыд
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В четверг, 12 декабря киевское "Динамо" проведет выездной поединок против испанского "Реала Сосьедад" в рамках 6-го тура основного этапа Лиги Европы.
Накануне представители обеих команд провели предматчевые активности. И авторитетное издание Marca, готовя материал с пресс-конференции наставника испанцев Иманоля Альгвасила, допустило грубую географическую ошибку.
В подписи к фото и аннотации журналисты указали "Kiev" вместо "Kiyv". А несколько абзацами ниже написали вообще "Dinamo de Moscú".
Местным журналистам стоит поучить географию, так как это не первый подобный случай. Ранее издание AS приписывало Андрею Лунину место рождения Краснодар, а не Красноград.
А португальское издание A Bola в своем материале вообще писало, что Анатолий Трубин является "российским вратарем". Позже они признали свою ошибку.
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