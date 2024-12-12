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Экс-игрок Динамо: У киевлян должен быть стимул в Испании прыгнуть выше головы
Василий Кардаш надеется, что динамовцам удастся зацепиться за очки в матче ЛЕ
UA-Футбол/Аліна Єрофєєва
Бывший игрок сборной Украины и "Динамо" Василий Кардаш прокомментировал предстоящую игру киевлян с "Реалом Сосьедад" в Лиге Европы.
"В предыдущем туре Лиги Европы, наконец, лед тронулся, динамовцы забили первый гол, надеюсь, что теперь они не вернутся из Испании с пустым багажом. Думаю, что статус хозяев из "Реала Сосьедад", лидеры которых выступают за сборную Испании, станет для киевлян дополнительным стимулом прыгнуть выше головы. Хотя в силу объективных причин, реалии таковы, что уровень украинского футбола падает и сейчас можем только мечтать об успехах на международной арене. Верю, что это временно".
"Все же, в "Динамо" хватает амбициозных игроков, которые горят желанием прервать полосу неудач, сыграет самолюбие и они заставят испанскую команду считаться с собой", - считает Кардаш.
Матч "Реал Сосьедад" - "Динамо" состоится сегодня, 12 декабря и начнется в 22:00 по Киеву.
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