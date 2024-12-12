  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Экс-игрок Динамо: У киевлян должен быть стимул в Испании прыгнуть выше головы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок Динамо: У киевлян должен быть стимул в Испании прыгнуть выше головы

Лига Европы

Василий Кардаш надеется, что динамовцам удастся зацепиться за очки в матче ЛЕ

Экс-игрок Динамо: У киевлян должен быть стимул в Испании прыгнуть выше головы

UA-Футбол/Аліна Єрофєєва

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины и "Динамо" Василий Кардаш прокомментировал предстоящую игру киевлян с "Реалом Сосьедад" в Лиге Европы.

"В предыдущем туре Лиги Европы, наконец, лед тронулся, динамовцы забили первый гол, надеюсь, что теперь они не вернутся из Испании с пустым багажом. Думаю, что статус хозяев из "Реала Сосьедад", лидеры которых выступают за сборную Испании, станет для киевлян дополнительным стимулом прыгнуть выше головы. Хотя в силу объективных причин, реалии таковы, что уровень украинского футбола падает и сейчас можем только мечтать об успехах на международной арене. Верю, что это временно".

"Все же, в "Динамо" хватает амбициозных игроков, которые горят желанием прервать полосу неудач, сыграет самолюбие и они заставят испанскую команду считаться с собой", - считает Кардаш.

Матч "Реал Сосьедад" - "Динамо" состоится сегодня, 12 декабря и начнется в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеНаставник Реал Сосьедада рассказал о кадровой ситуации команды перед матчем с Динамо
По теме
yellow-arrow
Известный тренер: Давайте не будем преждевременно хоронить Динамо
yellow-arrow
"О недооценке со стороны Сосьедада не может быть и речи". Маркевич оценил шансы Динамо в сегодняшнем матче
yellow-arrow
Защитник Реал Сосьедада поделился ожиданиями от игры с Динамо
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Динамо (Киев) Василий Кардаш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости