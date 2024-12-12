Экс-игрок Динамо: У киевлян должен быть стимул в Испании прыгнуть выше головы

Бывший игрок сборной Украины и "Динамо" Василий Кардаш прокомментировал предстоящую игру киевлян с "Реалом Сосьедад" в Лиге Европы.

"В предыдущем туре Лиги Европы, наконец, лед тронулся, динамовцы забили первый гол, надеюсь, что теперь они не вернутся из Испании с пустым багажом. Думаю, что статус хозяев из "Реала Сосьедад", лидеры которых выступают за сборную Испании, станет для киевлян дополнительным стимулом прыгнуть выше головы. Хотя в силу объективных причин, реалии таковы, что уровень украинского футбола падает и сейчас можем только мечтать об успехах на международной арене. Верю, что это временно".