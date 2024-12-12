Буряк: Сейчас у Динамо украинская команда практически без легионеров

Легенда "Динамо" Леонид Буряк поделился ожиданиями от матча "бело-синих" с "Реалом Сосьедад" в рамках шестого тура Лиги Европы.

– Какие ожидания у вас от матча "Реал Сосьедад" – "Динамо"?

– Сейчас ситуация такая, что идет становление и поиск команды у "Динамо". Я думаю, что "Динамо" нужно все лучшее, что у них получается в чемпионате Украины, перенести на еврокубковую арену. Просто нужно время для того, чтобы все хорошее из внутренней арены получилось перенести в еврокубки.

– В хорошем настроении обе команды подходят к матчу. И баски, и киевляне выиграли по 3:0 в Ла Лиге и УПЛ соответственно. И все-таки на что нашей команде стоит обратить внимание?

– С испанскими командами всегда сложно играть. И в наше время из их чемпионата были достаточно сильные команды. Они проповедуют достаточно быстрый и атлетичный футбол. В Испании всегда играют достаточно мастеровитые футболисты. Это касается и "Реала Сосьедад", и "Барселоны", и мадридского "Реала", и других грандов Ла Лиги. Их стиль игры нельзя спутать ни с кем другим. Это касается кондиций, техники и других компонентов. В плане результатов они всегда фавориты. Я думаю, сложная игра будет в Сан-Себастьяне.

– Как считаете, для "Динамо" даже гол забить баскам будет достижением? В четырех предыдущих матчах они вообще не пропускали! А в семи предыдущих встречах им забили всего один мяч!

– У них достаточно грамотная команда, с которой будет сложно играть. Действительно непросто забить и испанским, и итальянским клубам. Сейчас у "Динамо", можно сказать, украинская команда практически без легионеров. Конечно, мы все ждем, когда эти талантливые футболисты себя раскроют. Но чтобы стать такими, как Шевченко и другие легенды "Динамо", надо время. Я пожелаю игрокам "Динамо" побыстрее повзрослеть, стать мастерами и внести свой вклад в клубные успехи.

– А "Реал Сосьедад" действительно непростой оппонент! Месяц назад на своем поле они ту же "Барсу" 1:0 обыграли.

– Мы раньше в перерыве между первым и вторым кругом ездили на турниры, где играли "Реал", "Барселона", уругвайский "Пеньяроль", бразильский "Сантос". И это были очень хорошие турниры с сильными командами. Все относились к матчам достаточно серьезно. Звезды играли! И мы выигрывали прекрасные кубки, которые в музее "Динамо" стоят! Чтобы побеждать таких соперников, надо к этому идти и взрослеть, а также чтить историю и отдавать себе отчет, что это киевское "Динамо"! Это клуб с большими традициями. Этим должны все футболисты проникнуться, - сказал Буряк.