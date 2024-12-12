Защитник Реал Сосьедада поделился ожиданиями от игры с Динамо

Защитник "Реал Сосьедада" Хон Арамбуру пообщался с журналистами перед матчем с "Динамо" в рамках шестого тура Лиги Европы.

"Это будет очень сложный и в то же время важный матч. Мы надеемся показать свою лучшую версию. Если многие из нас будут на лучшем уровне, мы будем близки к победе.

Мы хотим продолжить эту положительную серию, тем более играя дома. Посмотрим, сможем ли мы подарить болельщикам еще одну победу. Мы хотим выиграть все оставшиеся игры, потому что стремимся войти в топ-8", - сказал Арамбуру.