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Известный тренер: Давайте не будем преждевременно хоронить Динамо

Лига Европы

Олег Федорчук - о шансах киевлян в матче против "Реала Сосьедад"

Известный тренер: Давайте не будем преждевременно хоронить Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился своим мнением о шансах "Динамо" в матче против "Реала Сосьедад" в Лиге Европы.

"Шансы – минимальные, все же, "Реал Сосьедад" – фаворит. Однако в выступлении динамовцев на международной арене положительная динамика прослеживается, но она малозаметна, потому, что у киевлян исполнительское мастерство на низком уровне. Вот почему к наставнику Александру Шовковскому не может быть каких-либо претензий: он получил в свое распоряжение игроков, которых еще учить и учить.

Но футбол – игра непредсказуемая, потому все может быть. Вот киевляне недавно должны были побеждать "Ференцварош", однако все испортило бессмысленное удаление Дубинчака. Давайте не будем преждевременно хоронить "Динамо", – считает Федорчук.

Матч "Реал Сосьедад" - "Динамо" состоится сегодня, 12 декабря и начнется в 22:00 по Киеву.

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Олег Федорчук Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Динамо (Киев)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
12.12.2024 в 16:13
Да-да, нужно официально назначить дату и тогда уже со всеми почестями
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Комментарии 3
Gudvin85 (Киев)
12.12.2024 в 16:13
Да-да, нужно официально назначить дату и тогда уже со всеми почестями
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0
0
avatar
Bаrcelinius
12.12.2024 в 15:03
Эй вы там, послушайте. Вы лепите свои гавноновости уже по несколько штук в минуту. АСТАНАВИТЕСЬ! Вы бы так из пулемёта строчили на передовой...
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1
3
Caballero (DC)
12.12.2024 в 15:33
Адміни сайту! Заблокуйте його! Він вже диктує вам політику новин! Барселініус, йди на .к.а.ц.а.п.с.ь.к.і. сайти!
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0

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