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Известный тренер: Давайте не будем преждевременно хоронить Динамо
Олег Федорчук - о шансах киевлян в матче против "Реала Сосьедад"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился своим мнением о шансах "Динамо" в матче против "Реала Сосьедад" в Лиге Европы.
"Шансы – минимальные, все же, "Реал Сосьедад" – фаворит. Однако в выступлении динамовцев на международной арене положительная динамика прослеживается, но она малозаметна, потому, что у киевлян исполнительское мастерство на низком уровне. Вот почему к наставнику Александру Шовковскому не может быть каких-либо претензий: он получил в свое распоряжение игроков, которых еще учить и учить.
Но футбол – игра непредсказуемая, потому все может быть. Вот киевляне недавно должны были побеждать "Ференцварош", однако все испортило бессмысленное удаление Дубинчака. Давайте не будем преждевременно хоронить "Динамо", – считает Федорчук.
Матч "Реал Сосьедад" - "Динамо" состоится сегодня, 12 декабря и начнется в 22:00 по Киеву.
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