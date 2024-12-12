Известный тренер: Давайте не будем преждевременно хоронить Динамо

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился своим мнением о шансах "Динамо" в матче против "Реала Сосьедад" в Лиге Европы.

"Шансы – минимальные, все же, "Реал Сосьедад" – фаворит. Однако в выступлении динамовцев на международной арене положительная динамика прослеживается, но она малозаметна, потому, что у киевлян исполнительское мастерство на низком уровне. Вот почему к наставнику Александру Шовковскому не может быть каких-либо претензий: он получил в свое распоряжение игроков, которых еще учить и учить.

Но футбол – игра непредсказуемая, потому все может быть. Вот киевляне недавно должны были побеждать "Ференцварош", однако все испортило бессмысленное удаление Дубинчака. Давайте не будем преждевременно хоронить "Динамо", – считает Федорчук.