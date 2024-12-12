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"О недооценке со стороны Сосьедада не может быть и речи". Маркевич оценил шансы Динамо в сегодняшнем матче

Лига Европы

Тяжко будет

"О недооценке со стороны Сосьедада не может быть и речи". Маркевич оценил шансы Динамо в сегодняшнем матче

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный украинский тренер Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от поединка между "Динамо" и "Реал Сосьедадом" в шестом туре Лиги Европы.

"Реал Сосьедад" сейчас на ходу, чего стоит только недавняя победа в Ла Лиге над "Барселоной“. И если сегодня хозяева выставят боевой состав, то динамовцам будет туго, тем более, что у киевского клуба будут отсутствовать несколько ведущих исполнителей. И о недооценке со стороны испанского клуба не может быть и речи, ведь он может попасть в восьмерку Лиги Европы.

На мой взгляд, "Реал Сосьедад" - явный фаворит, по интенсивности он значительно превосходит динамовцев, а сегодня это едва ли не самый важный фактор успеха.

Что может помочь "Динамо" выстоять? Автогол, удаление у соперников, фантастическая игра их вратаря. Но давайте будем реалистами, в Испании динамовцам будет очень трудно, потому что хозяева сильнее во всех компонентах. В конце концов, неудивительно, что сейчас "Реал Сосьедад" является базовой командой сборной Испании - одной из лучших в мире", - сказал Маркевич.

Напомним, матч "Реал Сосьедад" - "Динамо" пройдет сегодня, в 22:00 по киевскому времени.

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Мирон Маркевич Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лига Европы Динамо (Киев)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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