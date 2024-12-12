"Они шли к этому три-четыре сезона". Экс-форвард Динамо оценил будущего соперника киевлян в ЛЕ

Экс-нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко поделился мыслями относительно сегодняшнего противостояния бывшей команды с испанским "Реал Сосьедадом".

"Фавориты этого матча, конечно же, испанцы. В "Реал Сосьедаде" настроены только на победу, потому что эту команду строили чуть ли не десятилетия с прицелом на получение какого-то значимого трофея. Лиги Европы, например.

Сумеет ли "Динамо" наконец не проиграть? Возможно. По крайней мере, я на это надеюсь.

До вот этого подъема, а выход в основной этап Лиги Европы для "Сосьедада" - это успех, они шли к этому три-четыре сезона. То есть, это клуб и команда, которая умеет ждать. Сейчас у них сбалансированный состав, где никого из ведущих игроков не собираются продавать.

Из того, что я читал в испанских СМИ, в этом году их цель ни много ни мало - выиграть Лигу Европы. Клуб из Сан-Себастьяна не разбрасывается деньгами. Потому что там их особо и нет, это во-первых, а, во-вторых, вы же должны знать, что в Стране Басков делают ставку на своих исполнителей. Это длительный процесс. И вот этот "Реал Сосьедад", вероятно, лучший за последние десять лет так точно.

Как "Динамо" может не проиграть? Возможно, за счет схемы, которую сейчас Шовковский наигрывает в защите, используя трех центральных защитников. Однако мне бы хотелось, чтобы один из них больше выдвигался в опорную зону. Но не против "Сосьедада" стоит так играть, потому что проблемы в защите "Динамо" значительные. Они заметны и в матчах УПЛ, а в Лиге Европы... Все все видят. Сильнее там (в Европе) команды подготовлены чем у нас, сильнее", - подытожил Саленко.