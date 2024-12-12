Лудогорец – АЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Лудогорец" способен удивить. Отобрали очки у "Лацио" и "Виктории Пльзень", но ещё ни разу не побеждали в турнире. 2 очка, набранных в выездных матчах и 33-е место. Команду отделяет 3 очка от зоны сохранения в Лиге Европы.

АЗ в двух гостевых матчах не набрал очков. Наверняка нидерландская команда хочет прервать неудачную серию и приблизиться к восьмёрке лучших команд. Пока же они на 19-м месте, но хотят быть повыше.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Лига Европы. 6-й тур.

12 декабря 2024. Разград. "Хувепарма Арена"

Главный судья: Кристо Тохвер (Эстония)

Трансляция: Megogo Футбол 11

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