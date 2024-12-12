Порту – Мидтьюлланн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Порту" и "Мидтьюлланн" отделяет 2 очка. Обе команды не побеждали в своих двух последних матчах Лиги Европы.

Португальский клуб в домашних матчах не проигрывал и набрал 4 очка в двух играх. Датский клуб уступил на выезде однажды – "ФКСБ" и один матч выиграли.

На чьей стороне будет удача – узнаем в матче.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Европы. 6-й тур.

12 декабря 2024. Порту. Драгау"

Главный судья: Александр Ставрев (Северная Македония)

Трансляция: Megogo Футбол 6

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