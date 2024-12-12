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Порту – Мидтьюлланн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Порту" и "Мидтьюлланн" отделяет 2 очка. Обе команды не побеждали в своих двух последних матчах Лиги Европы.
Португальский клуб в домашних матчах не проигрывал и набрал 4 очка в двух играх. Датский клуб уступил на выезде однажды – "ФКСБ" и один матч выиграли.
На чьей стороне будет удача – узнаем в матче.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 6
Лига Европы. 6-й тур.
12 декабря 2024. Порту. Драгау"
Главный судья: Александр Ставрев (Северная Македония)
Трансляция: Megogo Футбол 6
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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