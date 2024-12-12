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Неожиданный ответ. Эксперт назвал игрока, которого Динамо сегодня будет не хватать больше всего

Лига Европы

Приведены весомые аргументы

Неожиданный ответ. Эксперт назвал игрока, которого Динамо сегодня будет не хватать больше всего

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук считает, что в сегодняшнем матче "Динамо" против "Реал Сосьедада" в Лиге Европы киевлянам больше всего не будет хватать центрального защитника Тараса Михавко.

"Больше всего сегодня не будет хватать в центре обороны Михавко. Да, у него еще есть пробелы в технической подготовке, в выборе позиции, что приводит к автоголам, но Тарас - перспективный игрок. Особенно ценно его умение, когда защитники действуют в линию, сделать точный первый пас на выход партнеру.

Кто может заменить Тараса? Думаю, что Дячук, который в некоторых игровых аспектах уступает Михавко, зато силен в борьбе на втором этаже. Это - плюс, особенно, если учесть, что в арсенале "Реал Сосьедад" есть несколько вариантов завершения атак и выигранные воздушные дуэли - один из них", - отметил Федорчук.

Напомним, Михавко пропустит предстоящий поединок "Динамо" из-за травмы.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
12.12.2024 в 16:06
Месси? Хотя и он бы не помог
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Комментарии 3
Gudvin85 (Киев)
12.12.2024 в 16:06
Месси? Хотя и он бы не помог
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1
0
fanatSD (донецк)
12.12.2024 в 16:02
забивать в свои ворота будет некому?
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oleg.m.3972 (Харьков)
12.12.2024 в 16:39
Точно ! От того что нет Михавко, грустит только Сосьедад.
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