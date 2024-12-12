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Неожиданный ответ. Эксперт назвал игрока, которого Динамо сегодня будет не хватать больше всего
Приведены весомые аргументы
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук считает, что в сегодняшнем матче "Динамо" против "Реал Сосьедада" в Лиге Европы киевлянам больше всего не будет хватать центрального защитника Тараса Михавко.
"Больше всего сегодня не будет хватать в центре обороны Михавко. Да, у него еще есть пробелы в технической подготовке, в выборе позиции, что приводит к автоголам, но Тарас - перспективный игрок. Особенно ценно его умение, когда защитники действуют в линию, сделать точный первый пас на выход партнеру.
Кто может заменить Тараса? Думаю, что Дячук, который в некоторых игровых аспектах уступает Михавко, зато силен в борьбе на втором этаже. Это - плюс, особенно, если учесть, что в арсенале "Реал Сосьедад" есть несколько вариантов завершения атак и выигранные воздушные дуэли - один из них", - отметил Федорчук.
Напомним, Михавко пропустит предстоящий поединок "Динамо" из-за травмы.
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