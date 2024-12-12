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Саленко: Динамо в ЛЕ? Проблема не в Ванате, а во всей команде
В Лиге Европы проиграно все
fcdynamo.com
Экс-нападающий "
– Можно ли надеяться на прорыв Ваната? Почему Владислав в Европе "молчит". Это уровень исполнительского мастерства
– Проблема не в Ванате, а во всей команде. В Украине Владислав играет против преимущественно слабых защитников, они дают ему играть. На уровне ЛЕ такого ему не дадут. Там нужно все делать быстро, технически. Скорости в Лиге Европы от Ваната я пока не вижу.
- Как, по вашему мнению, должно сыграть "Динамо" для достижения положительного результата?
– Прочная центральная защита, крепкая полузащита, садимся в оборону и ждем. У нас есть вингеры, которые кое-как бегают и есть Ванат, который может убежать в контратаке и забить. Только так.
– Как-то плохо все звучит.
– А что вы хотели? Лига Европы – все. Проиграно там все, вернее.
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