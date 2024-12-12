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Тренер Браги: Рома великолепная команда, но мы нацелены победить в этом матче ЛЄ
Команда настроена оптимистично
Getty Images/Global Images Ukraine
Карлуш Карвальял, главный тренер "Браги", высказался о предстоящем матче шестого тура Лиги Европы против "Ромы".
"Это великолепная команда, в которой много игроков, выступающих за свои национальные сборные. С начала сезона это была самая сильная команда, с которой мы сталкивались, и я очень уважаю Раньери. Я слушал его пресс-конференцию, и он сделал справедливый анализ.
Мы нацелены на победу, мы никогда не останавливаемся на достигнутом. Главное - это концентрация, потому что мы не можем позволить себе отвлекаться", - сказал специалист.
Матч "Рома" - "Брага" стартует 12 декабря в 19:45 по Киеву.
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