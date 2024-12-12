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"На поле будет прекрасное зрелище". Наставник Лацио высказался о матче ЛЕ против Аякса

Лига Европы

Специалист выступил на пресс-конференции

"На поле будет прекрасное зрелище". Наставник Лацио высказался о матче ЛЕ против Аякса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Марко Барони, главный тренер "Лацио", поделился своими мыслями о матче против "Аякса" в рамках шестого тура Лиги Европы.

"Это такие красивые, такие сложные матчи, что каждый игрок должен быть включен. Ребята должны быть внимательны и сосредоточены.

Я ожидаю сложного матча против команды с сильной футбольной культурой. Мы знаем их качества. "Аякс" - замечательный клуб. Но это будет открытый матч, потому что это две команды, которые хотят победить. Я верю, что на поле будет прекрасное зрелище", - сказал специалист.

12 декабря в 22:00 стартует матч "Аякс" - "Лацио".

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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