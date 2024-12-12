"На поле будет прекрасное зрелище". Наставник Лацио высказался о матче ЛЕ против Аякса

Марко Барони, главный тренер "Лацио", поделился своими мыслями о матче против "Аякса" в рамках шестого тура Лиги Европы.

"Это такие красивые, такие сложные матчи, что каждый игрок должен быть включен. Ребята должны быть внимательны и сосредоточены.

Я ожидаю сложного матча против команды с сильной футбольной культурой. Мы знаем их качества. "Аякс" - замечательный клуб. Но это будет открытый матч, потому что это две команды, которые хотят победить. Я верю, что на поле будет прекрасное зрелище", - сказал специалист.