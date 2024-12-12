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Впервые в сезоне. Динамо против Реала Сосьедада сыграет в третьем комплекте формы. Фото

Лига Европы
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Вдруг повезёт

Впервые в сезоне. Динамо против Реала Сосьедада сыграет в третьем комплекте формы. Фото

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Динамо" против "Реала Сосьедада" впервые сыграет в третьем комплекте формы.

Украинский клуб показал фотографию комплекта

"Динамо" сыграет с "Реал Сосьедадом" 12 декабря в 22:00 по киевскому времени. К началу матча "Реал Сосьедад" 16-й с семью набранными баллами. "Динамо" - 36-е без набранных баллов.

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Источник:
Динамо
Опубликовал: Владислав Прийменко
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