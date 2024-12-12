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С Герреро и тремя центрбеками. Стартовые составы на матч Реал Сосьедад - Динамо

Лига Европы
Обновлено

Стартовые составы команд

С Герреро и тремя центрбеками. Стартовые составы на матч Реал Сосьедад - Динамо

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 декабря, состоится матч 6-го тура Лиги Европы, в котором "Динамо" на выезде сыграет с испанским "Реалом Сосьедад".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд на поединок.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Арамбуру, Муньос, Субельдия, Оярсабаль, Бекер, Кубо, Гонсалес, Оласагасти, Агерд, Мендес

Запасные: Марреро, Одриосола, Оскарссон, Лопес, Серхио Гомес, Садик, Туррьентес, Л. Сучич, Магунаселайя, Марин, Х. Мартин, Руперес

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"Динамо": Бущан, Дячук, Попов, Биловар, Дубинчак, Караваев, Михайленко, Бражко, Рубчинский, Волошин, Герреро

Запасные: Нещерет, Моргун, Шепелев, Ванат, Андриевский, Кабаев, Малыш, Тымчик, Буяльский, Брагару, Пихаленок

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Реал Сосьедад" - "Динамо".

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Динамо (Киев)
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
12.12.2024 в 21:52
это не попытка а позор ДК
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Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
12.12.2024 в 21:52
это не попытка а позор ДК
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Термит (Київ)
12.12.2024 в 21:45
Будемо зливатись? Ваната і Буяльського бережемо на Верес?
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alex.belogubko (одесса)
12.12.2024 в 21:41
все наши команды только для игр в УПЛ а на ЕК не способны
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