Команда с украинском нападающим вышла в 1/8 финала Лиги Конференций

Лондонский "Челси", в котором играет Михаил Мудрик, вышел в 1/8 финала Лиги Конференций.

Победа над "Астаной" стала пятой для английского клуба. Более того, "Челси" уже вышел в 1/8 финала еврокубка.

Даже в случае поражения в последнем матче, "Челси" не вылетит из восьмерки лучших команд благодаря разнице мячей и набранным очкам.

Фотогалерея

Фотогалерея

Напомним, что "Челси" в Казахстане обыграл "Астану" со счетом 3:1.