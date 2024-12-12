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Команда с украинском нападающим вышла в 1/8 финала Лиги Конференций

Лига Европы

Следующий матч уже контрольный

Команда с украинском нападающим вышла в 1/8 финала Лиги Конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси", в котором играет Михаил Мудрик, вышел в 1/8 финала Лиги Конференций.

Победа над "Астаной" стала пятой для английского клуба. Более того, "Челси" уже вышел в 1/8 финала еврокубка.

Даже в случае поражения в последнем матче, "Челси" не вылетит из восьмерки лучших команд благодаря разнице мячей и набранным очкам.

Фотогалерея

Команда с украинском нападающим вышла в 1/8 финала Лиги Конференций - изображение 1

Фотогалерея

Напомним, что "Челси" в Казахстане обыграл "Астану" со счетом 3:1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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