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Эксперт: Динамо в матче с Сосьедадом будет действовать вторым номером независимо от схемы

Лига Европы

Матч уже скоро

Эксперт: Динамо в матче с Сосьедадом будет действовать вторым номером независимо от схемы

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Экс-игрок ряда команд УПЛ и Первой лиги Сергей Чуйченко поделился ожиданиями от матча Лиги Европы, в котором "Динамо" на выезде сыграет с испанским "Реалом Сосьедад".

"На мой взгляд, подопечные Александра Шовковского будут действовать вторым номером независимо от того будут играть с тремя центральными защитниками или с пятью защитниками. Главное внимание будет сосредоточено на надежности тыла, а уже потом – на поисках кратчайших путей к воротам хозяев.

Беспокоит только хватит ли у киевлян сил в течение 90 минут выдерживать тот высокий темп, который предложат футболисты испанского клуба. Потому что в предыдущих поединках в Лиге Европы это динамовцам не удавалось.

Тем не менее, то, что в отличие от хозяев турнирное положение не давит на киевлян, должно помочь им избавиться от скованности, сыграть в свое удовольствие. Хотя настрой должен быть максимальным. Только при таких обстоятельствах есть шанс остановить "Реал Сосьедад", который сейчас на подъеме", - сказал Чуйченко.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Реал Сосьедад" - "Динамо".

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Bаrcelinius
12.12.2024 в 20:16
Капитан Очевидность, блъ.
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
12.12.2024 в 20:16
Капитан Очевидность, блъ.
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0
0
alex.belogubko (одесса)
12.12.2024 в 20:04
опять проиграют--поддержат ШД
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