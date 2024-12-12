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Звездный игрок Байера стал амбассадором Pepsi

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Но до этого компания планировала подписать договор с другим игроком

Звездный игрок Байера стал амбассадором Pepsi

Фото: Getty Images

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Полузащитник "Байера" Флориан Виртц стал новым амбассадором Pepsi, который является одним из спонсоров Лиги чемпионов.

Как сообщает BILD, компания хотела подписать договор с Джамалом Мусиалой из мюнхенской "Баварии". Но игрок решил отказаться от этого предложения, поскольку хочет полностью сконцентрироваться на футболе.

Добавим, что Флориан Виртц в текущем сезоне сыграл 23 матча, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

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Байер (Леверкузен) Флориан Виртц Джамал Мусиала
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Источник:
BILD
Опубликовал: Екатерина Власова
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