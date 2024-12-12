ЛЕ. Триумф Ромы Довбика на классе, обидчик Динамо не дожал МЮ, нули Яремчука и погром от Луческу младшего

Подходим к развязке группового этапа второго по рангу еврокубка. Представляем итоги первой партии матчей 6-го тура Лиги Европы.

Прежде всего, в этой серии поединков нас интересовала итальянская "Рома" Артема Довбика. Украинский форвард начал игру против "Браги" на скамейке запасных, однако полностью отыграл второй тайм. В итоге, римляне под руководством Клаудио Раньери без проблем обыграли португальцев.

Также стоит сделать акцент на противостоянии английского гиганта в лице "Манчестер Юнайтед" и обидчика киевского "Динамо" - "Виктории" Пльзень. Чехи первыми открыли счет, воспользовавшись привозом вратаря "дьяволов", но упустили очки. К тому же, "Олимпиакос" Романа Яремчука не сумел на своем поле обыграть "Твенте".

А теперь подробнее к каждому из вечерних спаррингов Лиги Европы.

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"Рома" (Италия) - "Брага" (Португалия) 3:0

Голы: Пеллегрини 11, Абдулхамид 47, Эрмосо 90+1

Удаление: Матеус 68.

Римлянам нужно было исправлять ситуацию в турнирной таблице. Клаудио Раньери поберег Артема Довбика и не включил украинского бомбардира в стартовый состав. Впрочем, форвард сборной Украины появится на поле "Стадио Олимпика" сразу после перерыва, заменив Дибалу.

Римские "волки" доминировали на поле и моментами даже позволяли себе вальяжно транжирить моменты. "Рома" забила лишь дважды, хотя могла спокойно оформлять разгромный триумф. Все получалось в этот вечер у итальянцев. Однозначно, одна из лучших игр римского коллектива в этой кампании. Еще бы реализацию подтянуть.

Хозяевам и так было слишком просто. Так еще и на экваторе второй половины самоликвидировался голкипер Матеус - бразилец сыграл рукой практически у центра поля... Хотя до этого вратарь "Браги" выглядел очень убедительно. Что касается вышеупомянутого Довбика, то наш соотечественник особо ничем не запомнился за 45 минут основного времени. Лишь несколько заблокированных ударов в исполнении Артема - на этом все. После этого поединка "Рома" имеет в своем активе 9 очков и занимает 12-ю позицию в таблице ЛЕ. У представителя Пиренейского полуострова на два зачетных балла меньше.

"Виктория" Пльзень (Чехия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 1:2

Голы: Выдра 46 - Хойлунд 62, 88

Сенсации никакой не произошло. Как по результату, так и по почерку игры. "Красные дьяволы" тотально преобладали в контексте владения мячом. Однако, довольно долго этот самый контроль мяча был достаточно пресным и стерильным. Не могли англичане конвертировать это статистическое преимущество в количественные показатели. Мяч очень часто банально даже не доходил до Рэшфорда. Нападающим Рубена Аморима приходилось низко спускаться. Более того, по ударам в первом тайме преобладали даже чехи. Однако, очень не хватало точности в завершающей стадии обидчику киевского "Динамо" в прошлом туре.

В целом же "красные дьяволы" не выглядели как-то монументальнее "Виктории". И во второй тайм гости вошли так же вяло. За что и поплатились. В частности, в очередной раз на ровном месте привез Андре Онана... Страж ворот "МЮ" затянул с решением у своих ворот и выкатил под удар своему визави. Это был ледяной душ для подопечных португальского специалиста - иначе не скажешь.

Впрочем, справедливости ради, после этого уже англичане в конце концов проснулись и быстро сумели установить паритет на табло. Забитым мячом отметился вышедший на замену Хойлунд. Именно Расмус под занавес основного времени и оформил победный дубль. Подытоживая, "МЮ" с 12-ю очками идет 5-м в турнирной таблице, у "Виктории" - 9 баллов и 15-я позиция.

"Хоффенхайм" (Германия) - "Стяуа" (Румыния) 0:0

Несмотря на достаточное количество ударов, довольно скучные "нули" подарили нейтральному болельщику немцы и румыны. Очки больше нужны были хозяевам, и наставник представителя Бундеслиги Кристиан Ильцер пытался взбудоражить своих подопечных заменами. Тем не менее, ничего не помогло - 0:0. После этого матча у "Хоффенхайма" 6 очков, "Стяуа" же имеет 11 баллов.

"Лудогорец" (Болгария) - АЗ (Нидерланды) 2:2

Голы: Чочев 61, Дуа 63 - Ван Боммель 14, Майкума 19

Интересный поединок выдали подопечные Йовичевича и Матенса. Еще до экватора первого тайма нидерландцы сумели дважды расписаться в воротах хозяев. Однако, во второй половине футболисты бывшего наставника донецкого "Шахтера" за две минуты перевернули игру с ног на голову. У команды по 3 и 8 очков, соответственно.

"Мальме" (Швеция) - "Галатасарай" (Турция) 2:2

Голы: Ботхейм 24, Пенья 90+2 - Йелерт 43, Акгюн 56

Еще одна результативная ничья в этой партии матчей Лиги Европы. Шведы первыми забили, однако после этого дважды пропустили. Итоговый результат в этом противостоянии установил перуанец Пенья. Турки довольно неожиданно потеряли очки, хотя все еще идут в топ-5. "Мальме" же немного исправил ситуацию, однако за два тура до конца отстает от зоны плей-офф.

"Олимпиакос" (Греция) - "Твенте" (Нидерланды) 0:0

По аналогии с противостоянием немцев и румын, этот поединок также не подарил голов. По сути, стоит констатировать, что очки потеряли именно греки. Поскольку, "Твенте" плетется в нижней части таблицы. Примечательно, что наш Роман Яремчук начал эту встречу на скамейке запасных и вышел на поле только в самой концовке. Итог: 9 и 4 очка, соответственно.

ПАОК (Греция) - "Ференцварош" (Венгрия) 5:0

Голы: Тайсон 10, Льямас 20, Чалов 76, Живкович 80, Десподов 89

Другие же греки покуражились на славу! Луческу младший и его ПАОК буквально разнесли "Ференцварош", отгрузив своим соперникам сразу 5 мячей. Благодаря этой победе, "черно-белые" перед самым финишем группового этапа врываются в борьбу за выход в следующий раунд. Впрочем, "Ференцварош" все еще идет выше в таблице.

"Сент-Жиллуаз" (Бельгия) - "Ницца" (Франция) 2:1

Голы: Иванович 33, 90+2 - Гессан 45+1

Как по методичке. Классический сценарий и победный дубль в компенсированное время. Хорват Иванович сначала размочил счет против французов, а на последних минутах своим результативным ударом помог бельгийской команде вернуться в гонку за плей-офф. "Ницца" же на дне... Вместе с уже не раз упомянутым в этом отчете киевским "Динамо". Хотя, стоп. У французов есть все-таки два очка.