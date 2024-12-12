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ЛЕ. Триумф Ромы Довбика на классе, обидчик Динамо не дожал МЮ, нули Яремчука и погром от Луческу младшего

Лига Европы
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Первая партия матчей второго по рангу еврокубка

ЛЕ. Триумф Ромы Довбика на классе, обидчик Динамо не дожал МЮ, нули Яремчука и погром от Луческу младшего

Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Подходим к развязке группового этапа второго по рангу еврокубка. Представляем итоги первой партии матчей 6-го тура Лиги Европы.

Прежде всего, в этой серии поединков нас интересовала итальянская "Рома" Артема Довбика. Украинский форвард начал игру против "Браги" на скамейке запасных, однако полностью отыграл второй тайм. В итоге, римляне под руководством Клаудио Раньери без проблем обыграли португальцев.

Также стоит сделать акцент на противостоянии английского гиганта в лице "Манчестер Юнайтед" и обидчика киевского "Динамо" - "Виктории" Пльзень. Чехи первыми открыли счет, воспользовавшись привозом вратаря "дьяволов", но упустили очки. К тому же, "Олимпиакос" Романа Яремчука не сумел на своем поле обыграть "Твенте".

А теперь подробнее к каждому из вечерних спаррингов Лиги Европы.

Getty Images/Global Images Ukraine

"Рома" (Италия) - "Брага" (Португалия) 3:0

Голы: Пеллегрини 11, Абдулхамид 47, Эрмосо 90+1

Удаление: Матеус 68.

Римлянам нужно было исправлять ситуацию в турнирной таблице. Клаудио Раньери поберег Артема Довбика и не включил украинского бомбардира в стартовый состав. Впрочем, форвард сборной Украины появится на поле "Стадио Олимпика" сразу после перерыва, заменив Дибалу.

Римские "волки" доминировали на поле и моментами даже позволяли себе вальяжно транжирить моменты. "Рома" забила лишь дважды, хотя могла спокойно оформлять разгромный триумф. Все получалось в этот вечер у итальянцев. Однозначно, одна из лучших игр римского коллектива в этой кампании. Еще бы реализацию подтянуть.

Хозяевам и так было слишком просто. Так еще и на экваторе второй половины самоликвидировался голкипер Матеус - бразилец сыграл рукой практически у центра поля... Хотя до этого вратарь "Браги" выглядел очень убедительно. Что касается вышеупомянутого Довбика, то наш соотечественник особо ничем не запомнился за 45 минут основного времени. Лишь несколько заблокированных ударов в исполнении Артема - на этом все. После этого поединка "Рома" имеет в своем активе 9 очков и занимает 12-ю позицию в таблице ЛЕ. У представителя Пиренейского полуострова на два зачетных балла меньше.

ЛЕ. Триумф Ромы Довбика на классе, обидчик Динамо не дожал МЮ, нули Яремчука и погром от Луческу младшего - изображение 1

"Виктория" Пльзень (Чехия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 1:2

Голы: Выдра 46 - Хойлунд 62, 88

Сенсации никакой не произошло. Как по результату, так и по почерку игры. "Красные дьяволы" тотально преобладали в контексте владения мячом. Однако, довольно долго этот самый контроль мяча был достаточно пресным и стерильным. Не могли англичане конвертировать это статистическое преимущество в количественные показатели. Мяч очень часто банально даже не доходил до Рэшфорда. Нападающим Рубена Аморима приходилось низко спускаться. Более того, по ударам в первом тайме преобладали даже чехи. Однако, очень не хватало точности в завершающей стадии обидчику киевского "Динамо" в прошлом туре.

В целом же "красные дьяволы" не выглядели как-то монументальнее "Виктории". И во второй тайм гости вошли так же вяло. За что и поплатились. В частности, в очередной раз на ровном месте привез Андре Онана... Страж ворот "МЮ" затянул с решением у своих ворот и выкатил под удар своему визави. Это был ледяной душ для подопечных португальского специалиста - иначе не скажешь.

Впрочем, справедливости ради, после этого уже англичане в конце концов проснулись и быстро сумели установить паритет на табло. Забитым мячом отметился вышедший на замену Хойлунд. Именно Расмус под занавес основного времени и оформил победный дубль. Подытоживая, "МЮ" с 12-ю очками идет 5-м в турнирной таблице, у "Виктории" - 9 баллов и 15-я позиция.

ЛЕ. Триумф Ромы Довбика на классе, обидчик Динамо не дожал МЮ, нули Яремчука и погром от Луческу младшего - изображение 2

"Хоффенхайм" (Германия) - "Стяуа" (Румыния) 0:0

Несмотря на достаточное количество ударов, довольно скучные "нули" подарили нейтральному болельщику немцы и румыны. Очки больше нужны были хозяевам, и наставник представителя Бундеслиги Кристиан Ильцер пытался взбудоражить своих подопечных заменами. Тем не менее, ничего не помогло - 0:0. После этого матча у "Хоффенхайма" 6 очков, "Стяуа" же имеет 11 баллов.

"Лудогорец" (Болгария) - АЗ (Нидерланды) 2:2

Голы: Чочев 61, Дуа 63 - Ван Боммель 14, Майкума 19

Интересный поединок выдали подопечные Йовичевича и Матенса. Еще до экватора первого тайма нидерландцы сумели дважды расписаться в воротах хозяев. Однако, во второй половине футболисты бывшего наставника донецкого "Шахтера" за две минуты перевернули игру с ног на голову. У команды по 3 и 8 очков, соответственно.

"Мальме" (Швеция) - "Галатасарай" (Турция) 2:2

Голы: Ботхейм 24, Пенья 90+2 - Йелерт 43, Акгюн 56

Еще одна результативная ничья в этой партии матчей Лиги Европы. Шведы первыми забили, однако после этого дважды пропустили. Итоговый результат в этом противостоянии установил перуанец Пенья. Турки довольно неожиданно потеряли очки, хотя все еще идут в топ-5. "Мальме" же немного исправил ситуацию, однако за два тура до конца отстает от зоны плей-офф.

"Олимпиакос" (Греция) - "Твенте" (Нидерланды) 0:0

По аналогии с противостоянием немцев и румын, этот поединок также не подарил голов. По сути, стоит констатировать, что очки потеряли именно греки. Поскольку, "Твенте" плетется в нижней части таблицы. Примечательно, что наш Роман Яремчук начал эту встречу на скамейке запасных и вышел на поле только в самой концовке. Итог: 9 и 4 очка, соответственно.

ПАОК (Греция) - "Ференцварош" (Венгрия) 5:0

Голы: Тайсон 10, Льямас 20, Чалов 76, Живкович 80, Десподов 89

Другие же греки покуражились на славу! Луческу младший и его ПАОК буквально разнесли "Ференцварош", отгрузив своим соперникам сразу 5 мячей. Благодаря этой победе, "черно-белые" перед самым финишем группового этапа врываются в борьбу за выход в следующий раунд. Впрочем, "Ференцварош" все еще идет выше в таблице.

"Сент-Жиллуаз" (Бельгия) - "Ницца" (Франция) 2:1

Голы: Иванович 33, 90+2 - Гессан 45+1

Как по методичке. Классический сценарий и победный дубль в компенсированное время. Хорват Иванович сначала размочил счет против французов, а на последних минутах своим результативным ударом помог бельгийской команде вернуться в гонку за плей-офф. "Ницца" же на дне... Вместе с уже не раз упомянутым в этом отчете киевским "Динамо". Хотя, стоп. У французов есть все-таки два очка.

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Мальме Ницца Галатасарай (Стамбул) Хоффенхайм (Зинсхайм) ПАОК (Салоники) Лудогорец (Разград) Виктория (Пльзень) Манчестер Юнайтед Ференцварош (Будапешт) АЗ (Алкмаар) Твенте (Энсхеде) Артем Довбик Брага Олимпиакос (Никосия) Рома (Италия) Стяуа (Бухарест) Юнион Сент-Жилуаз (Сен-Жиль)
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