ЛЕ. Спокойная победа Ромы Довбика, обидчик Динамо не дожал МЮ, нули Хоффенхайма и Олимпиакоса, погром от ПАОКа

Подходим к развязке группового этапа второго по рангу еврокубка. Представляем итоги первой партии матчей 6-го тура Лиги Европы.

Прежде всего, в этой серии поединков нас интересовала итальянская "Рома" Артема Довбика. Украинский форвард начал игру против "Браги" на скамейке запасных, однако полностью отыграл второй тайм. В итоге, римляне под руководством Клаудио Раньери без проблем обыграли португальцев.

Также стоит сделать акцент на противостоянии английского гиганта в лице "Манчестер Юнайтед" и обидчика киевского "Динамо" - "Виктории" Плзень. Чехи первыми открыли счет, воспользовавшись привозом вратаря "дьяволов", но упустили очки.

А теперь подробнее к каждому из вечерних спаррингов Лиги Европы.

"Рома" (Италия) - "Брага" (Португалия) 3:0

Голы: Пеллегрини 11, Абдулхамид 47, Эрмосо 90+1

Удаление: Матеус 68.

Римлянам нужно было исправлять ситуацию в турнирной таблице. Клаудио Раньери поберег Артема Довбика и не включил украинского бомбардира в стартовый состав. Впрочем, форвард сборной Украины появится на поле «Стадио Олимпика» сразу после перерыва, заменив Дибалу.

Римские «волки» доминировали на поле и моментами даже позволяли себе вальяжно транжирить моменты. «Рома» забила лишь дважды, хотя могла спокойно оформлять разгромный триумф. Все получалось в этот вечер у итальянцев. Однозначно, одна из лучших игр римского коллектива в этой кампании. Еще бы реализацию подтянуть.

Хозяевам и так было слишком просто. Так еще и на экваторе второй половины самоликвидировался голкипер Матеус - бразилец сыграл рукой практически у центра поля... Хотя до этого вратарь «Браги» выглядел очень убедительно. Что касается вышеупомянутого Довбика, то наш соотечественник особо ничем не запомнился за 45 минут основного времени. Лишь несколько заблокированных ударов в исполнении Артема - на этом все. После этого поединка «Рома» имеет в своем активе 9 очков и занимает 12-ю позицию в таблице ЛЕ. У представителя Пиренейского полуострова на два зачетных балла меньше.

"Виктория" Плзень (Чехия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 1:2

Голы: Выдра 46 - Хойлунд 62, 88

"Хоффенхайм" (Германия) - "Стяуа" (Румыния) 0:0

"Лудогорец" (Болгария) - АЗ (Нидерланды) 2:2

Голы: Чочев 61, Дуа 63 - Ван Боммель 14, Майкума 19

"Мальме" (Швеция) - "Галатасарай" (Турция) 2:2

Голы: Ботхейм 24, Пенья 90+2 - Йелерт 43, Акгюн 56

"Олимпиакос" (Греция) - "Твенте" (Нидерланды) 0:0

ПАОК (Греция) - "Ференцварош" (Венгрия) 5:0

Голы: Тайсон 10, Льямас 20, Чалов 76, Живкович 80, Десподов 89

"Сент-Жиллуаз" (Бельгия) - "Ницца" (Франция) 2:1

Голы: Иванович 33, 90+2 - Гессан 45+1