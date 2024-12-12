Лига Европы
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Известны оценки Довбика за матч против Браги в Лиге Европы
Оценки за матч
Getty Images/Global Images Ukraine
12 декабря состоялся матч шестого тура Лиги Европы "Рома" - "Брага".
Артем Довбик вышел на замену на 46-й минуте поединка вместо Пауло Дибала.
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После завершения игры статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста на 7.2 и 6.6 соответственно.
Наш соотечественник отдал 88% точных передач, преуспел в одном удачном обведении из трех и сделал 19 касаний мяча.
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