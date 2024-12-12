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Обреченность. Динамо в первом тайме горит 0:3 Сосьедаду. ВИДЕО
Все одно и то же
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Динамо" в рамках 6-го тура Лиги Европы на выезде играет с испанским "Реалом Сосьедад".
Испанцы начали матч лучше и смогли открыть счет. На 18-й минуте Попов бьет Оярсабаля по ногам в штрафной, после чего арбитр назначает пенальти в ворота киевлян.
Сам капитан "Реала Сосьедад" и исполнил 11-метровый – Бущан выручил, но Микель успел добить снаряд в сетку.
Ну а еще через 5 минут хозяева забили и второй - Беккер с довольно острого угла после рикошета от Биловара вколотил на силу в сетку.
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На 33-й минуте счет стал 3:0 - Оярсабаль оформил дубль, качнул защитника и на силу расстрелял ближний угол.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Реал Сосьедад" - "Динамо".
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