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Обреченность. Динамо в первом тайме горит 0:3 Сосьедаду. ВИДЕО

Лига Европы
Обновлено

Все одно и то же

Обреченность. Динамо в первом тайме горит 0:3 Сосьедаду. ВИДЕО

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" в рамках 6-го тура Лиги Европы на выезде играет с испанским "Реалом Сосьедад".

Испанцы начали матч лучше и смогли открыть счет. На 18-й минуте Попов бьет Оярсабаля по ногам в штрафной, после чего арбитр назначает пенальти в ворота киевлян.

Сам капитан "Реала Сосьедад" и исполнил 11-метровый – Бущан выручил, но Микель успел добить снаряд в сетку.

Ну а еще через 5 минут хозяева забили и второй - Беккер с довольно острого угла после рикошета от Биловара вколотил на силу в сетку.

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На 33-й минуте счет стал 3:0 - Оярсабаль оформил дубль, качнул защитника и на силу расстрелял ближний угол.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Реал Сосьедад" - "Динамо".

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Комментарии
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Siren05 (Мариуполь)
12.12.2024 в 22:59
Наши итак плохо играют, да ещё и судейка подыгрывает в эпизодах с пенальти. Зачем слабых обижать?
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Комментарии 19
Siren05 (Мариуполь)
12.12.2024 в 22:59
Наши итак плохо играют, да ещё и судейка подыгрывает в эпизодах с пенальти. Зачем слабых обижать?
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0
4
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Bаrcelinius
12.12.2024 в 23:01
пеналь ж/б
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0
0
Матч Футболович
12.12.2024 в 23:02
Это дырявым о судействе то говорить)))) окститесь - в УПЛ карманного судейства куча для дырки - выше крыши… неумного заслуженного бумеранга не помешает.
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3
0
tekutiev (донецк,Украина)
12.12.2024 в 23:06
убогих обидели?нечего корчить из себя "великих".это не упл где тянут за уши ради чемпиоства динамо.и дают левые пенальти
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2
0
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Bаrcelinius
12.12.2024 в 22:56
Ну, как бы всё...
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0
0
Matachorros (Chicago)
12.12.2024 в 22:53
Сила заголовков наше все, тоесть влёт дыни второму составу великого и непобедимого ференцвароша со счетом 4-0 это была еще не приреченість? Кстати великий ференцварош, который порвал тазик дыне на британские флаги, сам влетел великому Паоку 5-0....вот и всё что вам нужно знать про уровень дыни.
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1
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Матч Футболович
12.12.2024 в 23:00
Класс)))
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0
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.12.2024 в 22:52
3-й комплект форми помножити на 3 голи в першому таймі = 9:0..!Динамо, давай рекорд!Ну ганьбитися - то вже ганьбитися по повній!
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tekutiev (донецк,Украина)
12.12.2024 в 22:47
киевский харьковчанин,бокасса,простокваша и остальные дырявые ....отзовитесь.ваше время пришло
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Лекарь (село Дарниця)
12.12.2024 в 22:51
Кротам так болить, так болить... Розумію. Я не Бокасса, Простокваша чи будь хто інший. Мені боляче дивитись на Динамо, з одного боку. З іншого боку, ніяких вдач, успіхів я Суркісам не бажаю. Бажаю їм сісти у в"язницю років на 10 кожному. А ти, шановний вболівальник Шахтаря, бажаєш тогож своєму хану Ахмету, як одному з головних ворогів України?
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Матч Футболович
12.12.2024 в 22:59
Лекарь лечись) Шахта ожидаемо скрутилась Баварии, причем два последних гола получила уже в самом финале матча 87 и 90+ минуты. И это Бавария! И тут дырка выкатила с самыми пафосными обтекающими болелами и после первого тайма жует 0:3 - кому?!?! СОСьедаду)))) и когда очко дырявых пылает и сказать нечего, то пытаются притянуть поражения Шахтера в Лиге Чемпионов командам уровня Баварии))) какие же вы обиженно-ущербно мелкие, поделом вам, жизнь вас учит последние лет 25+, вертя в любой лиге в Европе. Заслужили.
 
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tekutiev (донецк,Украина)
12.12.2024 в 23:03
когда эта троица и иже с ними два дня лила помои на шахтёр я огрызался и предупреждал что придёт и ваша очередь получать по заслугам.не мне решать враг ахметов или нет.если виноват пусть получит своё.это должен решать суд.
 
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fanatSD (донецк)
12.12.2024 в 23:14
лекарь стрелки не переводи.врагов ищешь?они мешают играть динамо и шахтёру?когда благодарил верес за отобранные очки у шахтёра в чемпионате радости было немеряно и улыбка до ушей?
 
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Лекарь (село Дарниця)
12.12.2024 в 23:33
Шановний Алекс69 або 96, тобто, його реінкарнація, відповідаю: звісно, я вболіваю за Динамо в ЧУ. З двох зол я обираю Динамо, сподіваюсь, це зрозуміло? Вересу дякував, як буду дякувати будь якому іншому клубу, хто відбере очки в кротів. Що тут не зрозумілого? Чи ви вважаєте, що я маю вболівати за Шахтар, що належить іншому ворогу країни? Що стосується "справедливого суду", то ви, кротенята, якось ганебно зливаєтесь. Суркіси вороги, а з вашим ахметом "не всьо так однозначно", виходить?
 
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Matachorros (Chicago)
12.12.2024 в 22:47
У дк под руководством срукисов нет дна.
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vlapa (Киев)
12.12.2024 в 23:00
А якже піддони?
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vlapa (Киев)
12.12.2024 в 22:44
найбільша поразка дк 0-5 в єврокубках. Чи встоїть рекорд? Чи є ще дно і що за ним?
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George_D (Харьков)
12.12.2024 в 22:38
А за 2/3 тайму - вже тричі. Щось зовсім ніяке Динамо.
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Батько Махно (N)
12.12.2024 в 22:30
Саше до тренера,как мне до Бухареста.....
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