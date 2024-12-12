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Фанаты Реал Сосьедада праздновали гол в ворота Динамо с флагом днр

Лига Европы
Обновлено

Без слов…

Фанаты Реал Сосьедада праздновали гол в ворота Динамо с флагом днр

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщики "Реал Сосьедада" после первого гола в ворота "Динамо" прославились неприятным поступком.

На одном из секторов "Реале Арены" болельщик показал флаг непризнанной республики "днр", которая состоит из временно оккупированных территорий Донецкой области.

Это попало на видео.

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Напомним, сегодня "Реал Сосьедад" принимает киевское "Динамо". Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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1 голосов
Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Romerik (YNWA)
12.12.2024 в 23:05
Та це ж якась бородата чурка з болотної клоак . Чому дивуватися
Ответить
1
1
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Комментарии 2
Romerik (YNWA)
12.12.2024 в 23:05
Та це ж якась бородата чурка з болотної клоак . Чому дивуватися
Ответить
1
1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.12.2024 в 23:03
ідари
Ответить
1
1

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