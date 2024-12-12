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Фанаты Реал Сосьедада праздновали гол в ворота Динамо с флагом днр
Без слов…
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики "Реал Сосьедада" после первого гола в ворота "Динамо" прославились неприятным поступком.
На одном из секторов "Реале Арены" болельщик показал флаг непризнанной республики "днр", которая состоит из временно оккупированных территорий Донецкой области.
Это попало на видео.
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На одному з секторів "Реале Арени" після першого забитого голу в ворота "Динамо".— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) December 12, 2024
Відео: Zorya Londonsk pic.twitter.com/D8B5VkSpJQ
Напомним, сегодня "Реал Сосьедад" принимает киевское "Динамо". Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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