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Динамо потеряло шансы на плей-офф Лиги Европы и вылетело из турнира
Была надежда на лучший результат
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" потеряло шансы на плей-офф Лиги Европы и вылетело из турнира.
Поражение "Реал Сосьедаду" в шестом туре перечеркнуло все надежды киевского клуба попасть в плей-офф. Максимум в двух играх при лучшем исходе можно набрать 6 очков.
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У 24-го места, которое даёт шанс на сохранение в турнире – 7 очков.
Напомним, "Динамо" проиграло все 6 матчей Лиги Европы и забило один гол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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oleg.m.3972 (Харьков)
13.12.2024 в 00:22
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