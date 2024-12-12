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Динамо потеряло шансы на плей-офф Лиги Европы и вылетело из турнира

Лига Европы
Обновлено

Была надежда на лучший результат

Динамо потеряло шансы на плей-офф Лиги Европы и вылетело из турнира

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Динамо" потеряло шансы на плей-офф Лиги Европы и вылетело из турнира.

Поражение "Реал Сосьедаду" в шестом туре перечеркнуло все надежды киевского клуба попасть в плей-офф. Максимум в двух играх при лучшем исходе можно набрать 6 очков.

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У 24-го места, которое даёт шанс на сохранение в турнире – 7 очков.

Напомним, "Динамо" проиграло все 6 матчей Лиги Европы и забило один гол.

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Лига Европы Динамо (Киев)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
13.12.2024 в 00:22
Так Динамо ещё не вылетело. (Ну, разве что снимется с соревнований за явным преимуществом) А так ещё два тура позора !!!
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Комментарии 6
oleg.m.3972 (Харьков)
13.12.2024 в 00:22
Так Динамо ещё не вылетело. (Ну, разве что снимется с соревнований за явным преимуществом) А так ещё два тура позора !!!
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0
0
Психіатр дурачків (Ветклініка)
13.12.2024 в 00:02
Та не смішіть, воно не мало жодних шансів взагалі - потрапити у євровесну. Фальшива "велич" тьмарить вашу свідомість отим "героїном" Динамівським.
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vlotko (Броди)
13.12.2024 в 00:01
У "Динамо" зараз команда з українськими футболістами. А ми хочемо, щоб вони швидше прогресували, а також робили те, що від них чекають та вимагають тренери.
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0
2
magnum power (БОМЖ)
12.12.2024 в 23:55
була вибрана зелена форма, щоб ми подумали, що ганьбиться на полі Ворскла, а не вкдк.
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2
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Mexxxxx (Просяна)
12.12.2024 в 23:53
Дуже правильне рішення прийняли, позичили форму у Ворскли, і оця ганьба вже не так важко сприймалася психологічно, знали як воно буде. Ну якось не сприймалось на картинці що це Динамо, тим більше оте потужне і славетне. А оця пародія на футбольну команду ну якось грала, щось на полі робила, без будь-яких натяків на тренерську думку чи бажання самих гравців. А якщо серйозно та такої слабкої команди не було ніколи. І справа навіть не в якості футболістів, відсутності технічної і тактичної підготовки, а у повній відсутності будь-якого бажання грати, вже не кажучи битися на полі, гризти землю, вогонь в очах, та вони і не знають що це таке. Тренер відсутній в команді від слова зовсім, він це сам хоч усвідомлює чи ні, невже його влаштовує те що відбувається. Можна програти по різному, але щоб так відверто плювати на своїх вболівальників, славу свого клубу це треба постаратися. Чекаємо черги один поперед одного з вибаченнями від футболістів, від Шовковського агресії до журналістів і до всіх навкруги, і приймаємо те що є.
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vlotko (Броди)
13.12.2024 в 00:11
Ніхто ні на кого не плював, Команда втратила половину основного складу, в такому складі вони і не грали. Треба ставити питання : Чому стільки травмованих, травми свідчать про низьку фізичну форму. Ці ігри з кращими командами Європи нададуть без цінний досвід для футболістів ДК. У всьому поганому можна побачити і щось позитивне.
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0
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