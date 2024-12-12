"Динамо" потеряло шансы на плей-офф Лиги Европы и вылетело из турнира.

Поражение "Реал Сосьедаду" в шестом туре перечеркнуло все надежды киевского клуба попасть в плей-офф. Максимум в двух играх при лучшем исходе можно набрать 6 очков.

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У 24-го места, которое даёт шанс на сохранение в турнире – 7 очков.

Напомним, "Динамо" проиграло все 6 матчей Лиги Европы и забило один гол.