На дне. Динамо остается худшей командой Лиги Европы. Турнирная таблица

" Динамо " в рамках 6-го тура Лиги Европы на выезде сыграло с испанским "Реалом Сосьедад".

И снова проиграло, на этот раз со счетом 0:3.

Киевляне остаются на последнем месте в общей турнирной таблице турнира и за два тура до финиша потеряли даже теоретические шансы зацепиться за плей-офф.

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36-е место, 0 очков, разница мячей 1:15.

В двух последних турах "Динамо" сыграет на выезде с "Галатасараем" и дома с РФШ.