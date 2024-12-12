Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На дне. Динамо остается худшей командой Лиги Европы. Турнирная таблица
Чем дальше, тем хуже
fcdynamo.com
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И снова проиграло, на этот раз со счетом 0:3.
Киевляне остаются на последнем месте в общей турнирной таблице турнира и за два тура до финиша потеряли даже теоретические шансы зацепиться за плей-офф.
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36-е место, 0 очков, разница мячей 1:15.
В двух последних турах "Динамо" сыграет на выезде с "Галатасараем" и дома с РФШ.
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oleg.m.3972 (Харьков)
13.12.2024 в 00:26
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