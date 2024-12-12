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На дне. Динамо остается худшей командой Лиги Европы. Турнирная таблица

Лига Европы
Обновлено

Чем дальше, тем хуже

На дне. Динамо остается худшей командой Лиги Европы. Турнирная таблица

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" в рамках 6-го тура Лиги Европы на выезде сыграло с испанским "Реалом Сосьедад".

И снова проиграло, на этот раз со счетом 0:3.

Киевляне остаются на последнем месте в общей турнирной таблице турнира и за два тура до финиша потеряли даже теоретические шансы зацепиться за плей-офф.

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36-е место, 0 очков, разница мячей 1:15.

В двух последних турах "Динамо" сыграет на выезде с "Галатасараем" и дома с РФШ.

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Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
13.12.2024 в 00:26
Тут можно без конкретики... Просто - Динамо остается худшей командой !!!
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Комментарии 1
oleg.m.3972 (Харьков)
13.12.2024 в 00:26
Тут можно без конкретики... Просто - Динамо остается худшей командой !!!
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