Лига Европы
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Бущан - лучший игрок Динамо в матче против Реала Сосьедада по версии SofaScore и WhoScored
Статистические порталы определились с оценками
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Сегодня, 12 декабря, киевское "Динамо" проиграло "Реалу Сосьедаду" (3:0) в рамках шестого тура Лиги Европы.
Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore и WhoScored стал Георгий Бущан. Он получил 9.4 и 9.3 соответственно.
Георгий сделал 11 сейвов, пропустил три гола, отдал 40% точных передач и сделал 47 касаний мяча.
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А лучшим игроком испанского клуба оказался Микель Оярсабаль. Sofascore поставил 8.5, а WhoScored - 8.3.
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