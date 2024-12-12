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Бущан - лучший игрок Динамо в матче против Реала Сосьедада по версии SofaScore и WhoScored

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Бущан - лучший игрок Динамо в матче против Реала Сосьедада по версии SofaScore и WhoScored

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 декабря, киевское "Динамо" проиграло "Реалу Сосьедаду" (3:0) в рамках шестого тура Лиги Европы.

Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore и WhoScored стал Георгий Бущан. Он получил 9.4 и 9.3 соответственно.

Георгий сделал 11 сейвов, пропустил три гола, отдал 40% точных передач и сделал 47 касаний мяча.

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А лучшим игроком испанского клуба оказался Микель Оярсабаль. Sofascore поставил 8.5, а WhoScored - 8.3.

Бущан - лучший игрок Динамо в матче против Реала Сосьедада по версии SofaScore и WhoScored - изображение 1Бущан - лучший игрок Динамо в матче против Реала Сосьедада по версии SofaScore и WhoScored - изображение 2
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