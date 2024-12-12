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Лига Европы. Реал Сосьедад – Динамо 3:0. Киевляне вылетают из еврокубков
Какие эмоции у вас от игры?
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, шестой тур
"Аноетта" (Сан-Себастьян)
Главный арбитр: Гарм Осмерс (Германия)
Да, 90 минут было что у "Реала Сосьедад", что у "Динамо". Да, одинаковый газон, погода и так далее для обеих команд. Однако разница в классе поразительно колоссальна. А также – в желании и борьбе.
У нас у многих на разных футбольных уровнях было такое настроение, какое сегодня имели подопечные Шовковского. Например, когда на чемпионат области или района ты едешь 50-100-200 километров до сильной команды и понимаешь чуть ли не все 100%, что проиграешь. Так же киевляне. Сначала дорога поездом в Хелм, затем автобусом в Люблин, затем – самолетом во французский городок на границе с Испанией, и лишь затем автобусом переезд в Сан-Себастьян. А еще после этого всего играть с "Реалом Сосьедад"...
Но мы на район или область ехали кто как мог. И когда приезжали, то грызли поле. Ибо вместе с нами ехали и наши болельщики, с которыми нам еще возвращаться домой. Мы боролись и сражались, даже если полностью уступали в футбольных качествах сопернику. "Динамо" же сегодня просто вышло на игру мучиться.
За первый тайм киевляне нанесли один удар по воротам соперника. Это была 34 минута матча при счёте 3:0. Бил Герреро из-за пределов штрафной – голкипер без проблем забрал мяч в руки. Единственное, на что мог надеяться парагваяц, что Ремиро там заснул. А такая возможность была. Сейчас в Сан-Себастьяне 7 градусов выше нуля, то голкиперу под конец тайма уже пришлось разогреваться и делать короткие пробежки, чтобы не замерзнуть.
А атака хозяев в это время делала свое дело. Первую четверть часа матча она находилась на чужой половине поля, со временем начала создавать моменты. В одном из них Попов сфолил в собственной штрафной против Оярсабаля. Капитан "Ла Реала" пенальти не реализовал – потянул Бущан. Однако на добивании первым был опять же Микель.
???? 28’ | 2-0 | HAPPINESS ????#UEL pic.twitter.com/RQL1YrDDQw— Real Sociedad ???????? ???????? (@RealSociedadEN) December 12, 2024
Впоследствии Кубо не реализовал свой момент и создал его для Беккера. Суринамский нападающий пробил и с помощью рикошета от Биловара сделал счет 2:0. А на 33 минуте разница уже была разгромной. Оярсабаль получил мяч в штрафной, один в один качнул Попова и пробил из-под него в правый ближний угол, оформив дубль.
После этого были еще шансы у Кубо, Олагасти и Мендеса, а во втором тайме наставник "Реала Сосьедад" уже начал давать шанс резервистам. Темп игры упал, качество тоже. Это качество показывали только хозяева, а они перестали активно действовать, а на "Динамо" надежд уже не было. Украинская команда и после перерыва ничего существенного не создала – всего несколько ударов не в створ ворот. Единственным позитивом в атаке был разве что Рубчинский, который пытавшийся брать игру на себя, но делал это сам, без поддержки.
Были вопросы, как "Динамо" будет готовиться к январским матчам еврокубков в условиях украинского межсезонья. Киевляне нашли ответ уже сейчас, проиграв все шесть матчей и вылетев из Лиги Европы. Поэтому поединки с "Галатасараем" и "РФШ" в январе будут просто частью подготовки ко второй части сезона УПЛ.
"Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян, Испания) – "Динамо" (Киев, Украина) 3:0
Голы: Оярсабаль 19, 33 Беккер 24
“Реал Сосьедад”: Ремиро – Арамбуру (Одриосола 58), Субельдия, Агерд, Муньос – Кубо (Магунаселая 58), Оласагасти, У. Гонсалес (Туррьентес 78), Мендес (Мендес 46) – Оярсабаль (Оскарссон 57), Беккер
"Динамо": Бущан – Биловар, Попов, Дячук – Караваев, Бражко (Пихалонок 62), Михайленко, Дубинчак – Волошин (Брагару 80), Рубчинский (Кабаев 62) – Герреро (Ванат 62)
Предупреждения: Одриосола 75, Магунаселая 83 – Дубинчак 30, Брагару 89
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