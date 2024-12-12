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Лига Европы. Реал Сосьедад – Динамо 3:0. Киевляне вылетают из еврокубков

Лига Европы
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Лига Европы. Реал Сосьедад – Динамо 3:0. Киевляне вылетают из еврокубков

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, шестой тур

"Аноетта" (Сан-Себастьян)

Главный арбитр: Гарм Осмерс (Германия)

Да, 90 минут было что у "Реала Сосьедад", что у "Динамо". Да, одинаковый газон, погода и так далее для обеих команд. Однако разница в классе поразительно колоссальна. А также – в желании и борьбе.

У нас у многих на разных футбольных уровнях было такое настроение, какое сегодня имели подопечные Шовковского. Например, когда на чемпионат области или района ты едешь 50-100-200 километров до сильной команды и понимаешь чуть ли не все 100%, что проиграешь. Так же киевляне. Сначала дорога поездом в Хелм, затем автобусом в Люблин, затем – самолетом во французский городок на границе с Испанией, и лишь затем автобусом переезд в Сан-Себастьян. А еще после этого всего играть с "Реалом Сосьедад"...

Но мы на район или область ехали кто как мог. И когда приезжали, то грызли поле. Ибо вместе с нами ехали и наши болельщики, с которыми нам еще возвращаться домой. Мы боролись и сражались, даже если полностью уступали в футбольных качествах сопернику. "Динамо" же сегодня просто вышло на игру мучиться.

За первый тайм киевляне нанесли один удар по воротам соперника. Это была 34 минута матча при счёте 3:0. Бил Герреро из-за пределов штрафной – голкипер без проблем забрал мяч в руки. Единственное, на что мог надеяться парагваяц, что Ремиро там заснул. А такая возможность была. Сейчас в Сан-Себастьяне 7 градусов выше нуля, то голкиперу под конец тайма уже пришлось разогреваться и делать короткие пробежки, чтобы не замерзнуть.

А атака хозяев в это время делала свое дело. Первую четверть часа матча она находилась на чужой половине поля, со временем начала создавать моменты. В одном из них Попов сфолил в собственной штрафной против Оярсабаля. Капитан "Ла Реала" пенальти не реализовал – потянул Бущан. Однако на добивании первым был опять же Микель.

Впоследствии Кубо не реализовал свой момент и создал его для Беккера. Суринамский нападающий пробил и с помощью рикошета от Биловара сделал счет 2:0. А на 33 минуте разница уже была разгромной. Оярсабаль получил мяч в штрафной, один в один качнул Попова и пробил из-под него в правый ближний угол, оформив дубль.

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После этого были еще шансы у Кубо, Олагасти и Мендеса, а во втором тайме наставник "Реала Сосьедад" уже начал давать шанс резервистам. Темп игры упал, качество тоже. Это качество показывали только хозяева, а они перестали активно действовать, а на "Динамо" надежд уже не было. Украинская команда и после перерыва ничего существенного не создала – всего несколько ударов не в створ ворот. Единственным позитивом в атаке был разве что Рубчинский, который пытавшийся брать игру на себя, но делал это сам, без поддержки.

Были вопросы, как "Динамо" будет готовиться к январским матчам еврокубков в условиях украинского межсезонья. Киевляне нашли ответ уже сейчас, проиграв все шесть матчей и вылетев из Лиги Европы. Поэтому поединки с "Галатасараем" и "РФШ" в январе будут просто частью подготовки ко второй части сезона УПЛ.

"Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян, Испания) – "Динамо" (Киев, Украина) 3:0

Голы: Оярсабаль 19, 33 Беккер 24

“Реал Сосьедад”: Ремиро – Арамбуру (Одриосола 58), Субельдия, Агерд, Муньос – Кубо (Магунаселая 58), Оласагасти, У. Гонсалес (Туррьентес 78), Мендес (Мендес 46) – Оярсабаль (Оскарссон 57), Беккер

"Динамо": Бущан – Биловар, Попов, Дячук – Караваев, Бражко (Пихалонок 62), Михайленко, Дубинчак – Волошин (Брагару 80), Рубчинский (Кабаев 62) – Герреро (Ванат 62)

Предупреждения: Одриосола 75, Магунаселая 83 – Дубинчак 30, Брагару 89

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Комментарии
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vlapa (Киев)
13.12.2024 в 00:48
Я извиняюсь. А играли те люди, что разгромили Олександрію? Если не те, то почему тех не віпустили?
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Комментарии 38
vlapa (Киев)
13.12.2024 в 00:48
Я извиняюсь. А играли те люди, что разгромили Олександрію? Если не те, то почему тех не віпустили?
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0
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avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
13.12.2024 в 00:48
Великий "уклін" хаббадникам уркісам , за те , до чого довели колись гордість українського футболу . По підсумку гри : таке враження , ніби пишались що вилетіли з кубку , гора з плечей. А сама гра нагадала контрольні матчі в міжсезонні , на від'їбись . Сказати ганьба - не сказати нічого . Цікаво , яка справжня ціль взагалі попадання в кубки з точки зору пейсатого менеджменту братків ? Честь клубу і країни тут не ліпиться ніяк . Що спливає на думку - це помста українцям за наше відношення і дії до медвечуковсько-уркісовського кодла - }|{опоблоку . Динамо (імхо)це як до подоби броні в цивілізованому світі , бо чалиться повинні бути давно !
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vicon (Kiev)
13.12.2024 в 00:34
Как я радовался победе бело-синих в первом тайме 3:0 .... А потом оказалось что это Реал Сосьедад..... _______________________________________________________________________Еще в году этак 2010 в комментах на этом сайте я писал что при наличии Суркиса младшего (более известного как "Шубкис") в качестве владельца клуба, Динамо будет деградировать. Быстро или медленно, но неуклонно. ( хотя в 1997 году я его всячески защищал). Спустя 15 лет по ФАКТУ имеем "то что имеем". Ну не может априори человек с ограниченными когнитивными способностями быть эффективным менеджером футбольного топ-клуба. В 90-х начале 2000-х ситуацию вытянул Валерий Васильевич, а потом понеслось.... и несётся до сих пор... и, главное, нет просвета в конце тоннеля. Вернее свет есть, но он где-то совсем глубоко.... туда никому не хочется...Сколько звездных приобретений совершила динамовская селекционная школа за 30 лет?? Ответ - 0 (ноль)!!! Сколько реально дорогих трансферов с переходом игроков из "Динамо" за последние 20 лет??? Тоже близко к нулю. Посмотрите на нынешних игроков: они играют на рефлексе, но не умом. Заучили пару-тройку стандартных схем и играют. Как только чуть в сторону (там где нужно включить мозги) всё - сразу провал. Тот же Лобановский готовил ДУМАЮЩИХ игроков. ( вспомним его цитату о Заварове и "его хитрой голове"). Нет в "Динамо" сейчас таких! И не будет. Рыба гниёт с головы. Гниение "Динамо" перешло с головы на костный скелет. Доказательство? Ноль очков и неуклонная деградация плюс сплошное кумовство на высшем уровне. Андруша ШЕ +Серожа РЕ были хорошими игроками, но в качестве футбольных функционеров стали разлагать то, что оставил после себя Валерий Васильевич.
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oda1979 (Запорожье)
13.12.2024 в 00:50
Товарищ, этот мир сгубит коррупция. И футбол в этом процессе не исключение. Динамо и Шахтер сами себе выкопали яму. Любая конкуренция «флагманам» убивалась и убивается на корню. А без конкуренции нет развития. Ни клубов, ни футболистов.
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Romerik (YNWA)
13.12.2024 в 00:29
А можна якусь петицію, щоб усі команди в євротурнірах, окрім збірної не виходили з прапорами країни під час початку матчу. Це вже не те що в знак підтримки воїнів, нагадування про війну та з якої ми країни, а перетворюється на якийсь сором. Заховайте і не акцентуйте звідки ви, можливо хуан в трусах, чи якийсь бьйорк перед ящиком не згадає, з якої країни ця команда, яку виносять кожної гри. Згадок про зсу вистачить на прес-конференції
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oda1979 (Запорожье)
13.12.2024 в 00:50
Именно.
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oda1979 (Запорожье)
13.12.2024 в 00:28
Дырка и копанка позор Украины.
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fanatSD (донецк)
13.12.2024 в 00:35
кривбасс-гордость Украины.вы показали как надо играть в еврокубках.вылетели не мучаясь.у тебя на дурке всё стабильно.впереди победа в чемпионате
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dalexx (Украина)
13.12.2024 в 00:23
Дякую автору, добре написав. Привіт Ігорю Суркісу за це нещастя
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Morphyk7 (Черновцы)
13.12.2024 в 00:20
И ещё... чего они выходят с флагами на плечах? Так никто не делает. Ещё и потом позорят его... И в ЧУ тоже с флагами выходят. Им холодно что ли?
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Fatodeton (Київ-Барселона)
13.12.2024 в 00:32
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Психіатр дурачків (Ветклініка)
13.12.2024 в 00:18
Рахунок не по грі, він мав бути десь 0:7 або 0:8. Нагадаю, Сосьєдад грав напіврезеревним складом, а у кінці матчу - фактично молодіжним складом.
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Morphyk7 (Черновцы)
13.12.2024 в 00:18
Они не только вылетели. Они на почётном последнем 36м месте. А вообще как они могут бить по воротам, забивать голы, если они не знают где ворота соперника? Одни пасы назад, при том пасы очень кривые, со обрезками. Просто помогают сопернику. Попов точно футболист или как его там фамилия? Токого тупого игрока в динамо ещё не было. Он не только чужих бьёт, но и своих. Там совсем немного было до привоза второго пенальти
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oda1979 (Запорожье)
13.12.2024 в 00:51
Так а сердце у Попова зато какое бело-голубое
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
13.12.2024 в 00:16
Ля Очередное избиение… притом избивали все кому не лень! Как тех самых мальчиков для битья..
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Виктор 2209 (Мехико)
13.12.2024 в 00:15
Эмоций нет от такого "зрелища" и быть не может.Могло быть и намного больше
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vlapa (Киев)
13.12.2024 в 00:34
Це не зрєліще - це мазохізм чистої води. Ось, щоб причетних привязати біля телевізора і щодня крутити серіал "Динамо. Євроосінь" сезон 2024 епізоди з 1 по 6
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Andrumas (Düsseldorf)
13.12.2024 в 00:14
ПАОК - Ференцварош 5:0!! Это уровень того, кому эти тёлочки 0:4 слили. То что динамовские тёлочки (яиц у них нет, они это безапелляционно доказали) сольют сегодня без шансов было понятно всем. Мы больше верили в Шахтёр против Баварии, чем в достойную игру писечек Шовковского. Есть у кого-то сомнения, что Галатасараю тоже проиграют? Можно клуб переименовать в ФК Экскортница, имеют все и как хотят! Рижане с нетерпением ждут очной игры, так как хочется первой победы в еврокубках.
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George_D (Харьков)
13.12.2024 в 00:17
Ну Галатасарай сейчас на подъеме, так что там шансов нет совсем. А вот с рижанами можно будет побороться!
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Andrumas (Düsseldorf)
13.12.2024 в 00:19
С Ференцварошем тоже можно и нужно было бороться..
 
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Bаrcelinius
13.12.2024 в 00:07
Мне кажется сегодня Динамо вляпалось в историю статистики еврокубков и был установлен абсолютный рекорд. Не?
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
13.12.2024 в 00:06
Але форма була гарна, зелененька така....
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Bаrcelinius
13.12.2024 в 00:10
Форменная красота на фоне форменного безобразия.
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vlapa (Киев)
13.12.2024 в 00:13
форма показала сосьедаду что надо ехать на зеленый
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okolegko (Київ)
13.12.2024 в 00:04
За неймовірно несприятливих обставин динамівці змогли перевернути хід гри і вибороли чергову поразку. ЗІ. Цікаво, чив лізі конференцій спіткав би такий же успіх і динамівці змогли б стати чемпіонами останнього місця?
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oleg.m.3972 (Харьков)
13.12.2024 в 00:10
При чём тут Динамо? Динамо ничего не переворачивало. Просто Сосьедат забил на игру во втором тайме. Их все устраивало. У них через 2 дня игра чемпионата. Сняли лидеров, выпустили молодняк поиграться. Но Динамо и в этом случае ничего не смогло.
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okolegko (Київ)
13.12.2024 в 00:18
Це був сарказм, але ти пролетів повз
 
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oleg.m.3972 (Харьков)
13.12.2024 в 00:32
Ну, извини. Не понял. Бывает...
 
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oleg.m.3972 (Харьков)
13.12.2024 в 00:03
Киевляне вылетают из еврокубков А у кого-то были сомнения ???
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Bаrcelinius
13.12.2024 в 00:03
Ну, а шо вы хотели? Гол Виктории забили, задание минимум выполнили, можно отдыхать.
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Morphyk7 (Черновцы)
13.12.2024 в 00:23
Дурня ж забили
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Mexxxxx (Просяна)
13.12.2024 в 00:00
Дуже правильне рішення прийняли, позичили форму у Ворскли, і оця ганьба вже не так важко сприймалася психологічно, знали як воно буде. Ну якось не сприймалось на картинці що це Динамо, тим більше оте потужне і славетне. А оця пародія на футбольну команду ну якось грала, щось на полі робила, без будь-яких натяків на тренерську думку чи бажання самих гравців. А якщо серйозно та такої слабкої команди не було ніколи. І справа навіть не в якості футболістів, відсутності технічної і тактичної підготовки, а у повній відсутності будь-якого бажання грати, вже не кажучи битися на полі, гризти землю, вогонь в очах, та вони і не знають що це таке. Тренер відсутній в команді від слова зовсім, він це сам хоч усвідомлює чи ні, невже його влаштовує те що відбувається. Можна програти по різному, але щоб так відверто плювати на своїх вболівальників, славу свого клубу це треба постаратися. Чекаємо черги один поперед одного з вибаченнями від футболістів, від Шовковського агресії до журналістів і до всіх навкруги, і приймаємо те що є.
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Morphyk7 (Черновцы)
13.12.2024 в 00:25
Попов бився. І в своїй штрафній сзаду по ногах і одноклубнику ногою в ніс
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vlotko (Броди)
12.12.2024 в 23:58
Будемо надіятися, що з цих поразок ДК візьме щось позитивне в плані перейняття досвіду.
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vlapa (Киев)
13.12.2024 в 00:02
це не досвід - це побиття малоліток, які будуть не тільки від ювентусів шарахатись, а й від фаренцварошів
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George_D (Харьков)
13.12.2024 в 00:13
Сподіваюсь, хоч від РФШ шарахатись не будуть. І здобудуть таки першу, історичну перемогу в ЛЄ нового формату!!!!!
 
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vlapa (Киев)
13.12.2024 в 00:18
ну якщо вже від РФШ шарахатись? то бутси на гвоздик і додому електричкою
 
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George_D (Харьков)
13.12.2024 в 00:22
Електричкою не поїдуть. В них навіть після сьогодняшньої ганьби, грошей достатньо, щоб їхати в СВ.
 
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