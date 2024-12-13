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Главный тренер Динамо кратко прокомментировал итоги матча Лиги Европы
Большего и не требовалось
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский кратко прокомментировал итоги матча Лиги Европы.
Шовковский рассказал, о чём говорил с игроками в раздевалке.
"Сделал замечания по поводу тех моментов, которые у нас были, и сказал, чтобы мы играли так, как изначально договаривались", - ответил главный тренер.
"Динамо" проиграло "Реал Сосьедаду" (0:3). Обзор матча смотрите на нашем сайте.
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Источник:Динамо
Опубликовал: Владислав Прийменко
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