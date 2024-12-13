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Главный тренер Динамо кратко прокомментировал итоги матча Лиги Европы

Лига Европы

Большего и не требовалось

Главный тренер Динамо кратко прокомментировал итоги матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский кратко прокомментировал итоги матча Лиги Европы.

Шовковский рассказал, о чём говорил с игроками в раздевалке.

"Сделал замечания по поводу тех моментов, которые у нас были, и сказал, чтобы мы играли так, как изначально договаривались", - ответил главный тренер.

"Динамо" проиграло "Реал Сосьедаду" (0:3). Обзор матча смотрите на нашем сайте.

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Источник:
Динамо
Опубликовал: Владислав Прийменко
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