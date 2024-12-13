Главный тренер Динамо кратко прокомментировал итоги матча Лиги Европы

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский кратко прокомментировал итоги матча Лиги Европы.

Шовковский рассказал, о чём говорил с игроками в раздевалке.

"Сделал замечания по поводу тех моментов, которые у нас были, и сказал, чтобы мы играли так, как изначально договаривались", - ответил главный тренер.