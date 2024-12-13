"Этот Киев не имеет ничего общего с командой, которая поражала всю Европу в 80-х с Лобановским". Сосьедад – Динамо. Обзор послематчевой испанской прессы

Вот и все, европейские приключения киевского "Динамо" завершились. Завершились они ожидаемо и очень печально. Хотя как, еще два матча нужно будет сыграть по расписанию, вот только турнирного значения они не будут иметь никакого. Разве что будет шанс набрать хоть какие-то баллы для чемпионата Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

"Реал Сосьедад" очень легко обыграл киевлян, которые не могли дать никакого ответа на такой натиск. Все решилось еще в первом тайме. Ну вы сами все видели. Мы же здесь собрались почитать о том, как на этот матч реагировали испанские журналисты. Что они писали и на чем акцентировали внимание. Поэтому давайте разбираться именно с этим, потому что наши эмоции после этого матча вполне понятны без лишних объяснений.

Наверное, наиболее известное испанское издание Marca назвало украинскую команду "очень слабой", особо не подбирая какие-то мягкие слова. "Сосьедад разгромил Динамо и нацелился на топ-8, они легко одолели очень слабых украинцев", — это заголовок, с которым вышла статья на этом сайте.

Интересно, что они даже не столько хвалят выступление команды, сколько критикуют Сан-Себастьянцев за то, что они не забили больше голов: "Учитывая потенциальную важность разницы голов в борьбе за топ-8, Реал мог и должен был забивать больше против такого слабого соперника".

О самой игре в издании написали следующее: "Хозяева взяли мяч под контроль с первых минут и Динамо, которое осталось без круглого, особо не сопротивлялось такому развитию событий. Счет удалось открыть после спорного пенальти, который заработал Оярсабаль. Он же и пробивал одиннадцатиметровый и ему повезло, что после того, как Бущан его потянул, мяч отскочил в поле для добивания".

"Подопечные Иманола просто зажали соперника в угол, а Динамо очень плохо защищалось. После нескольких неудачных попыток Беккер все же удвоил преимущество своей команды... Ла Реал должен был побеждать с большим счетом, до перерыва было 3:0, но команда почему-то решила убрать ногу с педали газа, после чего даже позволили украинцам создать моменты у собственных ворот. Это огорчает и вызывает вопросы", — подытожили в материале.

Другое испанское издание, речь о Mundo Deportivo, вышло с заголовком: "Реал издевается над соперником и одерживает победу за первые 45 минут". Трудно как-то поспорить. Конечно, они также написали о потенциальной борьбе "Сосьедада" за топ-8, поскольку теперь команду отделяет от этой зоны только 1 балл.

"Хватило 33 минут в первом тайме и собранной игры во втором, чтобы одержать комфортную победу над соперником, который стал первой командой, досрочно покидающей Лигу Европы и ни на что не претендующей. И это при том, что в составе не хватало нескольких ключевых исполнителей", — пишет журналист Унаи Вальверде, автор статьи.

Он также отметил, что в составе не было Субименди и Барранечеа, однако сегодня они и не были нужны. О "Динамо", конечно, никаких комплиментов в материале нет: "Динамо просто садились все глубже и глубже. Они по сути позволили себя покорить и давали немало пространства, хоть и сидели всей командой позади". Далее просто сухое описание забитых голов. Правда, нашлось место и для некоторого позитива для украинцев в этом материале — отметили Бущана: "Голкипер Динамо провел настолько сильный матч, что он точно не должен брать на себя вину за результат. Он спасал и без него все было бы гораздо хуже".

"Ла Реал не имеет пощады к киевскому Динамо", — это заголовок от издания El Pais. Рафаэль Пинеда, автор материала, отмечает, что киевляне находятся в упадке: "Они занимают последнее место в этом сезоне Лиги Европы и уже вылетели из турнира. Ла Реал вообще не смилостивился над соперником, переживающим очень непростой период из-за войны в Украине".

Сам материал по сути скорее получился перечислением фактов и достижений команды из Сан-Себастьяна. Журналист рассказал, что во втором тайме команда снизила результативность, хотя это был отличный шанс набить лучшую статистику забитых и пропущенных, что может стать ключевым фактором при пересчете очков у команд, которые займут места в топ-8.

"Микель Оярсабаль без ограничений командует торжеством", — это уже заголовок материала на сайте Relevo. В начале автор отмечает именно капитана "Сосьедада". Как он говорит: "Когда Оярсабаль начинает забивать, кризис команды проходит. Так и получилось на этот раз. Ла Реал точно не является домашней командой и в этом сезоне стадион увидел немало разочарований. Потенциальный провал против Динамо точно не рассматривался как вариант".

Что касается киевлян, то они получили очень короткую и понятную характеристику от автора отчета: "Динамо на поле даже не появилось. Ну я по крайней мере их не видел. Реал просто вихрем прошелся по своему сопернику еще в первом тайме. Это Динамо не имеет ничего общего с командой, которая поражала всю Европу в 80-х с Лобановским, Белановым, Блохиным и компанией. Это лишь призрак той великой команды".

Также Relevo стало очередным изданием, где похвалили Бущана и его преданную игру, которая спасла киевлян от неприличного счета: "Несколько очень ценных сейвов от голкипера Динамо спасли эту команду от настоящего позора. Во втором тайме Реал просто не давил на педаль газа, ибо результат и так был добыт, не было нужды лететь дальше с такими же силами".

Вот такой итог обзора испанской прессы. Он получился каким-то... грустным. Когда журналисты иностранных изданий называют нашу команду слабой - это не так страшно, особенно если объективно так и было. Но когда они еще и вспоминают великие времена киевского клуба и то, какой силой они были когда-то, это может загнать в какую-то депрессию. Поэтому лучше об этом не думать. Провал от "Динамо" в Лиге Европы. Шесть матчей - шесть поражений. Любая критика будет справедливой. Жаль. Мы лишь надеемся, что хоть в последних двух матчах, которые уже турнирно ничего не решают, команда сможет получить результат, просто для собственных болельщиков.