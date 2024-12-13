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Тайсон поучаствовал в разгроме обидчика Динамо. ПАОК - Ференцварош 5:0. Видео голов и обзор матча

Лига Европы

Мощное выступление

Тайсон поучаствовал в разгроме обидчика Динамо. ПАОК - Ференцварош 5:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

ПАОК одержал разгромную победу над "Ференцварошем" в 6-м туре Лиги Европы.

Автором первого из пяти голов греческого клуба стал экс-вингер "Шахтера" и "Металлиста" Тайсон.

Теперь ПАОК занимает 22-е место в турнирной таблице, "Ференцварош" - 16-е.

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ПАОК (Греция) - "Ференцварош" (Венгрия) 5:0

Голы: Тайсон 10, Льямас 20, Чалов 76, Живкович 80, Десподов 89

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