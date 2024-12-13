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Римляне выходит в лидеры. Аякс - Лацио 1:3. Видео голов и обзор матча
"Орлы" в ударе
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" обыграл "Аякс" в выездном поединке 6-го тура основного этапа Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу римского клуба.
Благодаря этой победе "Лацио" возглавил турнирную таблицу с 16 очками в активе. Нидерландцы остались с 10 баллами и опустились на 11-е место.
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Амстердам. "Йохан Кройф Арена"
"Аякс" (Нидерланды) – "Лацио" (Италия) 1:3
Голы: Траоре (47) — Чауна (12), Деле-Баширу (52), Педро (77)
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