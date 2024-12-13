Зрелище от представителей Лиги 1 и Бундеслиги. Лион - Айнтрахт 3:2. Видео голов и обзор матча

"Лион" минимально переиграл "Айнтрахт" в домашнем поединке 6-го тура основного этапа Лиги Европы.

В первом тайме команды обменялись по одному голу. Во второй половине встречи "ткачи" дважды забили за четыре минуты, на что немецкий клуб ответил результативным ударом на 85-й минуте.

Теперь "Лион" занимает 4-е место в турнирной таблице, "Айнтрахт" - 5-е (по 13 очков у обоих).

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Лион. "Парк Олимпик Лионне"

"Лион" (Франция) – "Айнтрахт" (Германия) 3:2

Голы: Шерки (27), Фофана (50), Нуама (54) — Кнауфф (18), Мармуш (85)