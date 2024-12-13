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Рекорд все ближе: проигрышная серия Динамо в еврокубках вошла в пятерку самых продолжительных среди украинских клубов

Лига Европы
Обновлено

Уже после Нового года киевляне могут развить успех

Рекорд все ближе: проигрышная серия Динамо в еврокубках вошла в пятерку самых продолжительных среди украинских клубов

Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий

Новина українською

В 6-м туре общего этапа Лиги конференций подопечные Шовковского уступили в Сан-Себастьяне "Реал Сосьедаду" (0:3). Столичный клуб проиграл шестой раз кряду в соревнованиях УЕФА. "Динамо" в третий раз повторяет подобную серию во время выступлений на международной арене.

Самые продолжительные проигрышные серии украинских клубов в евротурнирах

  • "Кривбасс" – 8 (16.09.1999 – …);
  • "Динамо" – 6 (19.09.2007 – 12.12.2007);
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  • "Металлист" – 6 (18.09.2014 – 11.12.2014);
  • "Динамо" – 6 (25.09.2024 – …);
  • "Динамо" – 6 (17.08.2022 – 13.10.2022).

21 января киевляне будут играть в Стамбуле против "Галатасарая".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Caballero (DC)
13.12.2024 в 08:03
Знай наших!!!
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Комментарии 2
Caballero (DC)
13.12.2024 в 08:03
Знай наших!!!
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kuko (Lviv)
13.12.2024 в 07:48
..кияни дійсно, - ..можуть розвинути "успіх" ..
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