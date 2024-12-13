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Рекорд все ближе: проигрышная серия Динамо в еврокубках вошла в пятерку самых продолжительных среди украинских клубов
Уже после Нового года киевляне могут развить успех
Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий
В 6-м туре общего этапа Лиги конференций подопечные Шовковского уступили в Сан-Себастьяне "Реал Сосьедаду" (0:3). Столичный клуб проиграл шестой раз кряду в соревнованиях УЕФА. "Динамо" в третий раз повторяет подобную серию во время выступлений на международной арене.
Самые продолжительные проигрышные серии украинских клубов в евротурнирах
- "Кривбасс" – 8 (16.09.1999 – …);
- "Динамо" – 6 (19.09.2007 – 12.12.2007);
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- "Металлист" – 6 (18.09.2014 – 11.12.2014);
- "Динамо" – 6 (25.09.2024 – …);
- "Динамо" – 6 (17.08.2022 – 13.10.2022).
21 января киевляне будут играть в Стамбуле против "Галатасарая".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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Caballero (DC)
13.12.2024 в 08:03
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