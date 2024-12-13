Динамо проиграло 16 из последних 18 матчей группового/общего этапа еврокубков

В матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА 2024/25 подопечные Шовковского проиграли в Испании "Реал Сосьедаду" (0:3). Киевский клуб продолжает неудачную серию без побед групповой/общей стадии международных турниров до 1186 дней.

Неудачный отрезок берет начало в середине сентября 2021, когда в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов столичный коллектив в Украине играл против "Бенфики" (0:0). С тех пор лидер УПЛ провел на аналогичных этапах 18 поединков, потерпев 16 поражений.

В последний раз "Динамо" одерживало победу на групповой/общей стадии 4 года назад. В декабре 2020-го команда одолела "Ференцварош" в ЛЧ (1:0).