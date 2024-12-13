  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Динамо проиграло 16 из последних 18 матчей группового/общего этапа еврокубков
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо проиграло 16 из последних 18 матчей группового/общего этапа еврокубков

Лига Европы
Обновлено

Серия длится уже больше трех лет

Динамо проиграло 16 из последних 18 матчей группового/общего этапа еврокубков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА 2024/25 подопечные Шовковского проиграли в Испании "Реал Сосьедаду" (0:3). Киевский клуб продолжает неудачную серию без побед групповой/общей стадии международных турниров до 1186 дней.

Читайте такжеЭкс-игрок Динамо: У киевлян должен быть стимул в Испании прыгнуть выше головы

Неудачный отрезок берет начало в середине сентября 2021, когда в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов столичный коллектив в Украине играл против "Бенфики" (0:0). С тех пор лидер УПЛ провел на аналогичных этапах 18 поединков, потерпев 16 поражений.

В последний раз "Динамо" одерживало победу на групповой/общей стадии 4 года назад. В декабре 2020-го команда одолела "Ференцварош" в ЛЧ (1:0).

По теме
yellow-arrow
"Что осталось от Динамо?" Сабо прокомментировал фиаско киевского клуба в Лиге Европы
yellow-arrow
Рекорд все ближе: проигрышная серия Динамо в еврокубках вошла в пятерку самых продолжительных среди украинских клубов
yellow-arrow
"Этот Киев не имеет ничего общего с командой, которая поражала всю Европу в 80-х с Лобановским". Сосьедад – Динамо. Обзор послематчевой испанской прессы
Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости