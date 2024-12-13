"Что осталось от Динамо?" Сабо прокомментировал фиаско киевского клуба в Лиге Европы

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал поражение "бело-синих" от "Реала Сосьедад" (0:3) в матче Лиги Европы.

- У меня только один вопрос после увиденного: что осталось от киевского "Динамо"? "Реал Сосьедад" буквально переехал нашу команду! Такое впечатление было, что на первый тайм на поле вышел только Бущан, а все остальные динамовцы остались в раздевалке... У испанской команды было все - скорость, техника, прессинг, перехваты. Интересно, что в перерыве я абсолютно верно предсказал, что будет дальше - что "Реал Сосьедад" сменит полкоманды, успокоит игру, снимет прессинг, то есть согласится на счет 3:0. А зачем им добиваться большего?

- Почему "Динамо" было таким беспомощным?

- Просто нет мастерства, и все. Я не знаю, как сейчас проводят тренировки. В то время, когда я играл, а также, когда я тренировал "Динамо", философия была такая: недостаточное мастерство ты должен компенсировать физикой, быть в этом компоненте на голову выше соперников, и останавливать их желательно подальше от своей штрафной площадки.

Вспомните, в этом матче испанцы все время были открыты - никто из динамовцев им не мешал. А если посмотреть поединки "Реала Сосьедад" в чемпионате Испании, то сразу увидите, как оппоненты там им пятки отрывают, и продохнуть даже не дают... Наши футболисты совершенно не умеют играть один в один - с этим полная катастрофа, и все неприятности начинались именно с проигрыша многочисленных микро-дуэлей.

- Попов, наверное, провел один из худших своих матчей в карьере?

- Он тяжелый, и больше похож на боксера, а не на футболиста. И насчет пенальти... Ну как можно бить по ногам оппонента, который к твоим воротам и к тебе уже повернулся спиной, и уже выходит из штрафной площади? Выпихни аккуратно этого соперника, и все.

- Замены были своевременными? И вообще - они на что-то повлияли?

- Нет, конечно, потому что "Реал Сосьедад" переключил скорости, перестал давить, думал же, видимо, о следующем поединке.

- Есть ли вина в таком результате Александра Шовковского?

- Как говорят: тренер всегда виноват в поражении... А с другой стороны, что Шовковский сейчас с этим всем сделает? Конец года уже, может футболисты "Динамо" и устали, не знаю.

- В январе "Динамо" нужно провести еще два поединка Лиги Европы. Чего от них ждать, и как готовиться?

- Думаю, неделю-две динамовцам дадут отдохнуть. А вот с набором формы проблемы будут, потому что вряд ли успеют нормально подготовиться. Что касается соперников, то если уж рижский РФШ не обыгрывать, то тогда я не знаю, зачем вообще на поле выходить... Боюсь, что от "Галатасарая" мы также три-четыре мяча получим.

- Пришлось услышать такое мнение, что сейчас украинский клубный футбол откатился до уровня первой половины 90-х годов ...

- Да нет... Сейчас эти игроки даже мяч не могут отобрать! А в 90-е годы, да, было немало трудностей, но в футбол умели играть, неплохой уровень держали и потом постепенно вышли на очень приличные показатели, и с топ-командами на равных боролись.

После войны долго придется наш футбол поднимать. Думаю, 10 лет на это уйдет, не меньше. Почему я так оцениваю ситуацию? А вы посмотрите, какая катастрофа с нашими детьми в футболе происходит. Многих талантливых ребят родители вывезли в Европу, часто - в хорошие клубы. И они оттуда в Украину уже не вернутся, - считает Сабо.