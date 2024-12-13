Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аморим отреагировал на волевую победу МЮ над Викторией
За счёт чего выиграли "красные дьяволы" ?
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал волевую победу своей команды над "Викторией" Пльзень в 6-м туре Лиги Европы. "Думаю, мы прогрессировали на протяжении матча. Мы контролировали игру в первом тайме, но без особых моментов. Не хватало скорости, движения, контроля мяча. На поле было сложно наладить взаимодействие с нападающими. Во втором тайме мы пропустили гол, а потом отреагировали на него. Мы оттеснили соперника на его половину, и тогда нам удалось забить. Мы не могли забить раньше, но победа в такой момент очень важна. Я сказал игрокам, что нам нужно больше движения впереди, потому что соперник должен чувствовать, что мы представляем опасность во время использования пространства. Это немного изменило игру, но также помогли ребята, которые вышли со скамейки запасных. Я думаю, мы улучшили не только то, как мы играем, но и, в частности, скорость игры. Если подвести итоги, то я думаю, мы заслужили на победу. Мы играли не очень хорошо, но мы боролись и нам удалось не сдаться. Это был ключевой момент для меня, тем более мы находимся на хорошем месте в таблице", - сказал Аморим.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Manchester United
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Этот Киев не имеет ничего общего с командой, которая поражала всю Европу в 80-х с Лобановским". Сосьедад – Динамо. Обзор послематчевой испанской прессы
- Без эмоций, без игры, без шансов. Реал Сосьедад - Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча
- Украина опустилась на 23-е место Таблицы коэффициентов. Это квалификационное дно Лиги чемпионов
- Неделя еврокубков. Украина может потерять одного из участников, а также – две позиции в Таблице коэффициентов
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000