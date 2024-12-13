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Аморим отреагировал на волевую победу МЮ над Викторией

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За счёт чего выиграли "красные дьяволы" ?

Аморим отреагировал на волевую победу МЮ над Викторией

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал волевую победу своей команды над "Викторией" Пльзень в 6-м туре Лиги Европы.

"Думаю, мы прогрессировали на протяжении матча. Мы контролировали игру в первом тайме, но без особых моментов. Не хватало скорости, движения, контроля мяча. На поле было сложно наладить взаимодействие с нападающими.

Во втором тайме мы пропустили гол, а потом отреагировали на него. Мы оттеснили соперника на его половину, и тогда нам удалось забить. Мы не могли забить раньше, но победа в такой момент очень важна.

Я сказал игрокам, что нам нужно больше движения впереди, потому что соперник должен чувствовать, что мы представляем опасность во время использования пространства. Это немного изменило игру, но также помогли ребята, которые вышли со скамейки запасных. Я думаю, мы улучшили не только то, как мы играем, но и, в частности, скорость игры.

Если подвести итоги, то я думаю, мы заслужили на победу. Мы играли не очень хорошо, но мы боролись и нам удалось не сдаться. Это был ключевой момент для меня, тем более мы находимся на хорошем месте в таблице", - сказал Аморим.

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Источник:
Manchester United
Опубликовал: Александр Бураков
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