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Постекоглу отметил игру своего голкипера в поединке против Рейнджерс

Лига Европы

Ослабленным составом непросто добывать необходимые очки

Постекоглу отметил игру своего голкипера в поединке против Рейнджерс

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Тоттенхэм" на выезде расписал мировую с "Рейнджерс" - 1:1. На послематчевой пресс-конференции тренер "шпор" Анге Постекоглу отметил, что игра Фрейзера Форстера и проведенные им замены, положительно повлияли на конечный результат поединка для его команды.

"Тяжелый матч, как и ожидалось, с напряженной атмосферой. Первый тайм был достаточно напряженным, без реальных голевых моментов с обеих сторон. Очевидно, что когда они забивают после перерыва, стадион поднимается, и будет трудно отыграться, но я думаю, что мы хорошо поработали над тем, чтобы вернуться в игру. Я считаю, что замены сыграли свою роль, и мы забили хороший гол, имели еще несколько моментов, и в конце концов, великолепный сейв Фрейзера дал нам, в контексте того, где мы находимся в Европе, важное очко, я думаю. Это результат, что справедливо, а что несправедливо, я думаю, пусть судят другие. Я думаю, что это была достаточно напряженная игра по большей части. У них были свои моменты, и мне показалось, что во втором тайме, особенно после замен, мы лучше закрепились в игре. Как я уже сказал, в контексте того, где мы находимся в Европе со следующими играми в Новом году, которые должны дать нам шанс оказаться в лучшем месте с точки зрения состава, я думаю, что это важный момент", - заявил Анге Постекоглу.

Отметим, что после шести туров "Тоттенхэм" находится на 9-м месте, имея в своем активе 11 очков. Следующую игру "шпоры" сыграют 15 декабря против "Саутгемптона".

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Источник:
Тоттенгем
Опубликовал: Александр Гресь
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