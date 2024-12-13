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Барони после победы над Аяксом: Чем более важные игры мы играем, тем выше мы поднимаем планку

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Барони после победы над Аяксом: Чем более важные игры мы играем, тем выше мы поднимаем планку

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

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Вчера "Лацио" на выезде переиграл "Аякс" со счетом 3:1. После поединка тренер "орлов" Марко Барони отметил, что он попросил своих игроков играть агрессивно против соперника, ведь их амбиции в Лиге Европы начинают расти.

"Нам нужно выпускать молодых игроков и давать им возможность учиться на поле. Мы упорно работаем и умеем мечтать, с опущенными головами и смирением, но также и с амбициями. Команда должна расти с таким уровнем игры, как я сказал им, что мы должны быть агрессивными и не давать "Аяксу" держать мяч. Ребята слышат это сообщение все больше и больше, понимая важность высокого прессинга. Я увидел единство, дух, но также и концентрацию. Я счастлив, у меня было ощущение, что эту команду нужно было запустить, и когда я это сделал, они последовали за мной, понимая, что нам нужно делать и где нам еще нужно совершенствоваться. Чем более важные игры мы играем, тем выше мы поднимаем планку", - цитирует Барони Tutto Mercato.

Добавим, что следующую игру "Лацио" сыграет в Серии А 16 декабря, дома, против "Интера".

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Источник:
Tutto Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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