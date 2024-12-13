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"Испанский стыд". Эксперт высказался о поражении Динамо в матче Лиги Европы

Лига Европы

"Динамо" уступило "Реалу Сосьедад"

"Испанский стыд". Эксперт высказался о поражении Динамо в матче Лиги Европы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Известный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение киевского "Динамо" от испанского "Реала Сосьедад" (0:3).

"Испанский стыд? Это когда играют футболисты, а стыдно болельщикам.

Каюсь…. За день до игры, я как киевлянин наивно верил, что хоть упрёмся. На десятой минуте, при счёте 0-0, я понял что занимаюсь самообманом. Хочется побыстрее всё забыть...

Не буду говорить всю правду об уровне наших игроков. Пусть посмотрят на себя в записи, и сделают самостоятельно выводы", - написал Заховайло в своем Facebook.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Динамо (Киев) Вячеслав Заховайло
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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